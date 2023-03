Solo quedan minutos para que Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares salga de la casa de Gran Hermano. Esta noche es la final donde se conocerá quién de los tres jugadores será el ganador y para eso, es necesario un look cómodo y que acompañe el evento.

Durante la tarde la producción de Gran Hermano le entregó los looks a los tres finalistas, pero Julieta Poggio, la única mujer que logró llegar hasta la final, se mostró decepcionada por el outfit que le dieron.

La tristeza de Julieta Poggio antes de salir de Gran Hermano: "¿Te gustó?".

Tras recibir los looks que llevaran esta noche, Nacho le preguntó a Julieta si le había gustado o no su outfit, pero muy sincera, Poggio fulminó la producción con un rotundo "No" y luego agregó: "O sea, sí, pero no".

Julieta recibió desde le SUN, algunas opciones de looks para la final un outfit donde el color gris y rosa son protagonistas. En ellos se destaca una cropped jacket gris, según los videos que circulan en la red.

Marcos recibió una camisa blanca con lunares negros y un pantalón color beige oscuro, también camisa blanco con botones a contratono y pantalón negro. Nacho tomó del perchero un smokingnegro con camisa gris. "¡Epa la papa!", dijo el finalista una vez vio los looks.

Qué outfit eligió Julieta Poggio para la final de Gran Hermano

Luego de manifestar su inconformidad con el outfit, la finalista optó por un vestido ajustado mini, Cut Out, de espalda despejada y con red en los laterales y al frente.

La finalista de Gran Hermano le agregó a su look unas bucaneras en cuero brillantes color negro de taco alto y grueso y su cabello lo adornó con algunos cristales de fantasía brillantes.

