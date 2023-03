Desde que las distintas participantes de la casa comenzaron a ser eliminadas de Gran Hermano, el público pedía a gritos que tuvieran su propia silla en LAM para que se transformaran en angelitas. Luego de unos meses, Ángel de Brito finalmente reveló quien es la ex jugadora que se sumará como panelista.

Luego del escandaloso conflicto entre Coti y Daniela, la participante de Moreno fue tendencia en LAM y súper aclamada por las panelistas. Los televidentes aseguraron que "Venganiela" es ideal para el programa, pero Ángel de Brito optó por su enemiga. Será Coti Romero quien ocupé una silla junto a Yanina Latorre, Nazarena Vélez y Estefi Berardi.

Ángel de Brito reveló que ex hermanita será panelista de LAM

"¿Coti de Angelita?", fue la pregunta que le hicieron al conductor de LAM, a lo que éste respondió "Ya fue convocada, ella quiere. Espero que Kweller la autorice". Sin embargo, el estricto contrato que los jugadores firmaron con Telefe podrían dar marcha atrás al proyecto.

Coti Romero

Por el momento, la correntina no dijo nada al respecto, pero claro está que tiene el lugar más que merecido. Coti fue una de las jugadoras más polémicas de la edición y quien generó los mayores escándalos dentro de la casa.

Ángel de Brito contó por qué Romina Uhrig no fue a ningún programa

Romina Uhrig es la participante de Gran Hermano más requerida y, tras su salida de la casa, su palabra es la más buscada. Como todos los eliminados del reality, Romina tenía preparado un recorrido de medios entre los que se incluye LAM, el programa que conduce Ángel de Brito.

Lo cierto es que el miércoles por la noche, el conductor confirmó que Romina Uhrig no asistiría al ciclo pero sí lo haría este jueves por la noche. Sin embargo, eso quedó trunco y el periodista contó lo que pasó con la ex "hermanita" y por qué volvió a decir que no a LAM. "Romina está descompuesta. Suspendieron todas las notas, incluso se bajó de Georgina que tenía que ir hoy, de lo de Rial y nuevamente de LAM", contó Ángel de Brito en Twitter.

