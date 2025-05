La protagonista de Betty, la fea, Ana María Orozco, reveló cómo es su vida en Argentina: "Es un privilegio"

Ana María Orozco, la entrañable Beatriz Pinzón Solano de Yo soy Betty, la fea, ha encontrado en Argentina su hogar y su nueva etapa profesional. Radicada en Buenos Aires desde hace más de 15 años, la actriz colombiana ha logrado una integración plena en la vida cultural y artística del país.

En una reciente entrevista, Orozco compartió cómo fue su adaptación a la ciudad: "Es una ciudad muy estimulante, con una vida cultural rica. La gente es muy generosa y abierta, me he sentido muy cómoda", expresó. Aunque reconoce que nunca terminará de pertenecer completamente al lugar donde no nació, destaca la empatía entre colombianos y argentinos como un factor que facilitó su integración.

El camino artístico de Ana María Orozco en Argentina

Profesionalmente, la actriz ha dejado una huella destacada en la escena teatral argentina. Su participación en la obra El árbol más hermoso del mundo, junto a Salvador del Solar -su actual pareja-, marcó su debut en los escenarios porteños. La obra, escrita y dirigida por Francisco Lumerman, se presenta en el Moscú Teatro de Villa Crespo y ha sido bien recibida por el público y la crítica.

Además de su incursión en el teatro, Orozco ha participado en producciones televisivas argentinas, como Somos familia y Simona, consolidando su presencia en el medio. A pesar de su éxito internacional, la actriz mantiene una relación cercana con su personaje de Betty, reconociendo el impacto que tuvo en su vida y carrera.

Está claro que Ana María Orozco ha logrado construir una nueva vida en Argentina, donde ha encontrado tanto crecimiento profesional como personal. Su radicación en el país es el testimonio de adaptación y pasión por el arte de una de las actrices más emblemáticas de Colombia.

