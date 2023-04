Luego de 4 años de espera, la segunda temporada de ATAV, más conocida como "Argentina, tierra de amor y venganza’’ llegará hoy lunes por la noche a la pantalla de El Trece. Justina Bustos, es una de las protagonistas, que interpreta a la nieta de ‘’La Polaca’’, personaje de la China Suárez y será una vedette del Teatro Revista.

En la previa del estreno, la actriz tuvo un diálogo con el medio Ciudad y contó qué siente al encarnar un papel tan importante: ‘’Es una alegría’’. Durante la entrevista fue consultada si en algún momento dudó en interpretar a Anita Pérez Moretti, ya que, al ser vedette debía mostrar el cuerpo y bailar: ‘’ Al contrario, dije que sí por eso. Cuando me contaron que era vedette fue decir 'ok, no lo pienso más'", manifestó Justina, muy feliz.

Justina Bustos en ATAV 2

Por otro lado, el periodista le preguntó si habló con la China Suárez cuando comenzaba a preparar el personaje de la nieta de ‘’La Polaca’’: ‘’En su momento le mandé un mensaje de WhatsApp para preguntarle si la podía tener colgada en el cuello, durante toda la serie y me dijo que si. Y me dijo que disfrute ATAV, que ella la había pasado súper bien. Me tranquilizó, la verdad.’’, reveló.

Cómo será Anita, el personaje de Justina Bustos en ATAV 2

Hace unos meses atrás, durante una nota en Socios del Espectáculo, Justina Bustos contó algunos detalles sobre su personaje Anita y "La Polaca": “La Polaca va a estar presente en la personalidad de Anita. Ella es bastante mística así que va a estar conectada con su abuela todo el tiempo. De hecho le pregunté a Eugenia si la podía tener acá en un camafeo y me dijo que sí, así que la voy a tener acá colgada”, enfatizó, sobre el vínculo fuerte que comparten nieta y abuela.

En la segunda temporada de ATAV 2, Buenos Aires se encuentra renovada pero un tanto conmocionada, tras la vuelta a la democracia debido a la última dictadura y los que abandonaron el país, regresan. Anita Pérez Moretti, es una madre joven y soltera, que busca darle un mejor tratamiento a la enfermedad de su hijo Tomás y al conocer a Ricardo Hills (Darío Barassi) y Horacio Hills (Juan Gil Navarro), le ofrecen la ideal de ser vedette en un Teatro de Revista, por lo que la nieta de "La Polaca" se traslada de Mar del Plata a la Capital.

Justina Bustos en ATAV 2.

Durante el transcurso de la historia, la joven se verá envuelta en un tórrido romance con Chaly Lombardo y descubrirá secretos sobre su abuela Raquel (China Suárez) y el hombre que la explotó décadas atrás.

D.M.S