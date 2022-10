Kaley Cuoco y Tom Pelphrey publicaron esta tarde en sus redes la noticia de que la actriz está embarazada.

"La niña Pelphrey viene en 2023. Más que bendecida y sobre la luna. Te amo Tom Pelphrey", escribió la protagonista de la famosa serie The Big Bang Theory.

Por su parte, el actor señaló: "Y luego fue aún MEJOR. Te amo más que nunca Kaley Cuoco"

Además, la pareja compartió una serie de imágenes donde se los ve en algunas con una torta cuyo relleno era color rosa (así se enteraron del sexo del bebé), mostrando la panza y con ropita de recién nacido. En todas, se nota claramente la felicidad por la próxima llegada de la pequeña.

Kaley Cuoco, Tom Pelphrey se conocieron en abril de 2022. En septiembre de 2021, la actriz se había separado de su ahora exmarido Karl Cook.

La protagonista de The Big Bang Theory y el magnate compartieron un comunicado en sus redes sociales en el que confirmaron la noticia. “A pesar del profundo amor y respeto mutuos, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos nos han llevado en este momento en direcciones opuestas”, revelaron.

Kaley Cuoco anunció su embarazo y dio a conocer el sexo del bebé.

"Aunque preferiríamos mantener en privado este aspecto de nuestra vida personal, queríamos estar juntos en nuestra verdad. No hay ira ni animosidad, todo lo contrario", agregaron.

“Hemos tomado esta decisión juntos, con una inmensa cantidad de respeto y consideración el uno por el otro. Por eso pedimos que se proceda de igual manera ante nuestra decisión de que no compartiremos ningún detalle adicional ni comentaremos nada más” , sigue el comunicado.

Así fue la historia de amor entre Kaley Cuoco y Karl Cook

Kaley Cuoco y Karl Cook comenzaron a salir en 2016 y se comprometieron al año siguiente. El flechazo fue tal que la pareja decidió casarse en 2018 en un establo en California.

Desde el inicio de su relación, ambos manifestaron sus deseos de vivir en casas separadas pero en 2020 dieron el gran paso con la convivencia justo cuando comenzaba la cuarentena estricta por el coronavirus.

Sobre esta decisión, Kaley Cuoco aseguró que sintió el prejuicio por esta decisión. “La gente se horroriza cuando sabe que no vivimos bajo el mismo techo, no sé por qué, pero a nosotros nos encanta que sea así por el momento. Él tiene sus caballos muy lejos de mi casa, así que hasta que nuestra casa en Los Ángeles no esté construida, no nos mudaremos juntos”, dijo en una anterior entrevista.