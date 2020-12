Con un picante palo al Polaco: Karina La Princesita habló de su nuevo novio

Hace escasos días, Karina La Princesita blanqueó su relación con Nicolás Furman, un joven físico y cantante, que trabaja como profesor universitario de Álgebra y Análisis Matemático en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

"Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre", disparó en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, al referirse a cómo su hija de 11 años, Sol Cwirkaluk, supo de su romance.

"A mi no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura. Pero yo me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram y me apuraron", sentenció.

Además, reveló cómo fue la charla que tuvo con la joven: "Ahí tuve que tomar la decisión, le dije ‘mirá Solcito, mamá está conociendo a alguien’, antes de que se entere por la tele porque se rompería la confianza que hay entre nosotras. Nosotras somos muy unidas y estamos muy conectadas. Con una mirada ya sabemos lo que siente la otra, o qué está pensando. Yo era muy chica cuando fui mamá y ella me enseñó todo, tenemos una relación de madre - hija hermosa, y la cuido mucho".

Sobre Nico Furman, Karina expresó: "Para él también es raro, porque de repente un día prendés la tele y está su nombre, su foto. Es extraño y te sorprende, no está bueno. Él reaccionó bien, lo charlamos mucho y es raro, pero se lo tomó bien, con tranquilidad. Yo en cuanto a lo personal es raro lo que estoy transitando y creo que necesito estar más tranquila".

Karina la Princesita oficializó su noviazgo con Nicolás Furman

Karina "La Princesita" confirmó su romance con el músico y físico Nicolás Furman luego que salieran a la luz grabaciones en donde se los podía ver juntos en el espectáculo de Flavio Mendoza.

La confirmación del romance se dio en la pista del Cantando 2020: "Karina fue a ver tu obra con el novio, lo presentaron, lo aplaudieron. Yo vi el video de Flavio diciendo eso (que estabas con tu novio). ¿Con quién fuiste?", le dijo Angel de Brito a Karina, quie pese a su tímida resistencia a blanquear el vínculo ¡lo confirmó! "Quiero felicitarlos, hermoso (el espectáculo). Fui acompañada con una amiga y dos amigos. Pero bueno, sí", respondió.

Buscando una declaración más contundente, De Brito agregó: "Fue tu primera salida oficial con tu novio". Y Karina la Princesita se la jugó: "Sí, es verdad".