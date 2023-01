El debate sobre el nuevo romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres está en boca de todos y provocó infinidades de opiniones. La nueva panelista de Intrusos, Karina Iavícola, calificó despectivamente a Zaira Nara y la comparó con las actitudes de su hermana Wanda.

Zaira Nara se animó y blanqueó su relación con Facundo Pieres, luego de que hayan sido captados juntos disfrutando de la playas de Punta del Este. Pero no todo es color de rosas, ya que Zaira tuvo un tenso encuentro con la ex del polista, Agustina Wernicke, y tuvo que abandonar el bar en donde se encontraban para evitar una nueva polémica. Karina Iavícola, la nueva panelista, amedrentó sin filtro contra Nara y la trató de zorra.

Wanda y Zaira Nara en Punta del Este

"Yo estaba pensando que Zaira es más viva. Iba a decir otra palabra, pero va a sonar feo, empieza con Z", expresó la panelista en referencia a que Zaira es más callada que Wanda a la hora de sus maniobras amorosas. "Zaira hace lo mismo que Wanda, ¿vieron qué calladita, como le salen las cosas?", reiteró Karina Iavícola.

"La mujer del polista salió a hablar y dice que no le dan las cuentas", explicó otra de las panelistas en referencia al encuentro entre Zaira Nara y la ex pareja de Facundo Pieres. Incluso, parece que Zaira y Facundo comenzaron con sus idas y vueltas antes del famoso "Wandagate". Además, destacaron que la madre del polista no quiere a la modelo debido a todo el conflicto que llegó con el blanqueo de la relación.

Zaira Nara y Facundo Pieres juntos en Uruguay

Asimismo, Karina insinuó que Zaira Nara es una hipócrita ya que tuvo la misma actitud que la China Suárez con el escándalo con Mauro Icardi. Resulta que Zaira también se refirió a la actriz, hoy novia de Rusherking, como una zorra, luego de haberse involucrado en el matrimonio del jugador y su hermana, por esto mismo, Iavícola asegura que Zaira no es muy distinta a la China Suárez.

Qué pasó entre Zaira Nara y Agustina Wernicke

Agustina Wernicke y Facundo Pieres, quienes tienen dos hijos en común, terminaron en malos términos luego de que el polista le admitiera que ya no estaba enamorado de ella. Pero al parecer, Agustina asegura que eso se debe a la llegada de Zaira Nara a la vida del polista. "No me dan las cuentas", fue el grito que Wernicke le dedicó a la modelo durante un evento en Punta del Este.