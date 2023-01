Esta vez fue Zaira Nara quien estuvo envuelta en una polémica luego de confirmar su relación amorosa con Facundo Pieres, polista argentino y ex pareja de Paula Chaves, madre de la ahijada de Zaira. Al estallar la noticia, Chaves emitió su opinión y Nara tomó una particular decisión para arreglar la amistad.

Luego del escándalo y el supuesto fin de la amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara, la hermana de Wanda Nara esquivó una pregunta en particular que le hizo un periodista de Socios del Espectáculo. "¿Si no existiera este romance con Facundo, estaría todo bien con Paula?", fue la pregunta en cuestión a la que Zaira evadió y explicó: "Soy la madrina de Filipa. Debería ir a Carlos Paz a visitarlos. A ver si me hago un hueco después de esta temporada acá".

Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este

Sin entrar en detalles sobre posibles conversaciones que Zaira y Paula hayan tenido, Nara aseguró: "Cuando hay una amistad tan profunda me parece que hay cosas que están en segundo plano". Sin embargo, ante la noticia del nuevo noviazgo, las redes sociales estallaron y calificaron a Zaira Nara como "una amiga sin códigos", incluso destacaron que tuvo comportamientos parecidos a su hermana Wanda.

Paula Chaves, quien se encuentra con Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz, emitió un único comentario y decidió mantenerse al margen, pero su respuesta no calmó las aguas, sino todo lo contrario a lo que asegura Zaira. "no me jodió lo de Facundo. Soy tranquila. Fue hace mucho tiempo, pero no deja de ser una situación especial", explicó Chaves.

Zaira Nara y Facundo Pieres juntos en Punta del Este

La esposa de Pedro Alfonso mantuvo un largo noviazgo con el polista y hasta se debatió posibilidad de un casamiento. Las polémicas que estallaron en Punta del Este dejaron a la vista las grietas en la amistad de las modelos. Sin embargo, Zaira espera salvar la amistad yendo a visitar a Filipa.

