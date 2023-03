Pronto se estrenará una nueva edición de Masterchef por la pantalla de Telefe, solo que esta vez con el debut en la conducción de Wanda Nara, muchas son las expectativas y debates que se generan en cuanto al cambio de presentador y el rol que llevará adelante la empresaria.

Wanda junto al jurado del ciclo.

Y en las últimas horas, a poco de que el canal comenzara con las promociones de la vuelta del formato para el próximo lunes 20 por la noche, que varios especialistas en el tema, periodistas y ex participantes del reality de cocina, comenzaron a dar su opinión sobre la flamante incorporación de la mujer de Mauro Icardi.

En ese contexto se sumó Dolli Irigoyen a la polémica brindando su punto de vista desde su vasta experiencia sobre lo que se viene en el formato con la mediática al frente. “Esta edición de Masterchef es distinta porque no hay famosos, el valor de los participantes debe ser el de saber cocinar. Para mí va a ser súper interesante”, comenzó la ex jurado de Bake Off.

Dolli irigoyen.

En la misma entrevista que mantuvo con el ciclo Por si las moscas continuó: “Estoy muy expectante, porque además creo que Wanda Nara es un muy buen cambio, me parece que lo va a hacer muy bien, es muy piola, muy inteligente, es muy hábil, y bueno, va a estar coucheada seguramente”.

Finalmente, Dolli no pudo evitar comparar a Nara con el ex conductor del programa y actual animador de Gran Hermano. “Wanda es más fresca, a mí me encantaba como conductor Santiago Del Moro, pero está bien que le den un descanso después de Gran Hermano. Wanda es preciosa, se viste re bien, yo sé que tiene muy buena química con los jueces, para mí va a ser todo un show”, remató la cocinera.