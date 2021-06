Una amiga pondrá su vientre para que Karina Jelinek sea madre 

Hace un tiempo que Karina Jelinek contó sobre su deseo de ser madre y hasta comentó la posibilidad de alquilar un vientre o adoptar. Por esta razón, durante su visita a PH Podemos Hablar, la modelo fue interrogada al respecto y no dudó en brindar detalles sobre su decisión.

"Me gustaría alquilar un vientre, ¿por qué no? Me encantaría tener muchos chicos y seguramente ya se va a dar. Ya comencé los trámites para la subrogación de vientre", comenzó Jelinek ante la atenta mirada del conductor Andy Kusnetzoff.

Y agregó sobre su polémica decisión: "Es un proceso que estoy haciendo y me va a ayudar una amiga. Ella pondrá su vientre. Mayormente lo hacen afuera, pero acá también se puede. No llevaré adelante el embarazo por un tema personal".

Su revelación generó sorpresa en el programa, y Andy le preguntó acerca de su determinacion de no querer transitar los nueve meses de embarazo. "¿Tiene que ver con algo físico o emocional?", quiso saber el presentador. A lo que Karina respondió sin querer brindar más detalles: "Ambas cosas que, por el momento, prefiero guardármelo".

Revelan el motivo del mensaje de Karina Jelinek que preocupó a sus fans:

Karina Jelinek publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores. "Buenas noches!! Les cuento algo por si me pasa algo ¿Quieren saber? No quiero que me pase nada. Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo!", escribió la modelo.

Las misteriosas palabras que alertaron a sus fans, sin embargo, en las últimas horas Ana Rosenfeld se encargó de despejar las dudas: “Les cuento que yo también me preocupé porque cuando vi el tweet lo primero que hice fue escribirle por WhatsApp. Por suerte me contestó enseguida, con lo cual despejé cualquier duda sobre si tenía que salir corriendo a socorrerla o ayudarla. Me dijo que está bien, que no había pasado nada, y lo que pasó lo va a resolver”, dijo la abogada en TV Nostra.

“La explicación que me dio es que se había peleado con alguien y, obviamente, esa situación la estaba preocupando a ella. Después, ante la cantidad absoluta de mensajes que recibió de preocupación de la prensa y sus amigos, lo primero que hizo fue sacar el tweet”, agregó la letrada despejando toda duda.

