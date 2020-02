Karina Jelinek respondió furiosa a quienes la criticaron por vivir en una mansión

En una nueva edición de Divina comedia, el programa de Telefé, Karina Jelinek fue la encargada de recibir a Silvina Luna, Mariano Peluffo, Fabián Schulz y Fernando Carlos en la casa que posee en el barrio cerrado Cabos del Lago, ubicado en Nordelta. "Yo solita decoré mi casa con el buen gusto de mis amigas, y con mi gran participación. Me inspiré mucho en Tulum. Me gustan los colores nude, naturales. Amo las plantas", reveló la modelo sobre su vivienda

Luego de mostrar su lujosa mansión que posee piscina y vista a un lago artificial, la morocha recibió duras críticas en las redes sociales y muchos la tildaron de ostentosa.

Sin filtro, Karina le respondió a sus detractores: "¡#Hipócritas me rompo el cu… trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! ¡Si fuese la casa de algún hombre no harían estos comentarios porque creen que una mujer como yo, que hace 20 años que trabajo, no puedo alquilarme una casa!", disparó muy enojada.

