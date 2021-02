Karina Jelinek reveló que está buscando convertirse en madre

Luego de que se conociera el fallo que condena a Leonardo Fariña a prisión Angel de Brito al final de "Los Angeles a la Mañana" contó que estuvo chateando con Karina Jelinek y ella no sólo habló del tema sino que le contó cómo es su vida en Miami e hizo una gran revelación que tiene que ver con su futuro.

El conductor fue leyendo el chat parte por parte: "Yo estoy acá en Miami aprendiendo inglés tomando clases, me fui a Disney y ahora estoy averiguando para alquilar un vientre porque quiero convertirme en madre. Recién empiezo con las averiguaciones pero es mi deseo ser mamá", leyó Angel en vivo cerca de las 13 horas.

Además le aclaró que por el momento no está en sus planes volver a la Argentina y que está haciendo diferentes cursos y tomando distintas clases de danza en Estados Unidos.

Así reaccionó Jelinek al enterarse la condena su exmarido

Consultada por Angel sobre la condena a Fariña, la modelo aseguró que él fue el único que escribió y que está ajena a todo lo que pase por la vida de quien fue su marido.

"Vi algo en Twitter, no sé nada de lo que está pasando ni me interesa. Tengo malos recuerdos y no me interesa opinar. La verdad sos el primero que me escribe nadie me llamó por este tema que no tiene importancia para mí porque después de él hasta tuve otros novios. Sólo tengo malos recuerdos de él (no quiso nombrarlo por su nombre en ningún momento) que no tengo ganas de revivir.