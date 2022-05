Karina Jelinek ya eligió madrina para su bebé en camino

Karina Jelinek está decidida a tener una familia y ya comenzó el proceso para que eso suceda. Según trascendió hace algunas semanas, la modelo está en proceso de un alquiler de vientre o subrogación para cumplir su sueño de ser mamá.

Recientemente, la mediática visitó "El Hotel de los Famosos" y en diálogo con su amiga, Majo Martino, habló a fondo de su bebé en camino. "Voy a ser mamá pronto", aseguró.

"¿De quién? ¿Un vientre alquilado? ¿Pero qué, lo vas a tener con Flor o vos sola?", consultó Martino. "Lo dejo a tu criterio. Además, la prensa me pregunta todo el tiempo sobre eso", fue la rápida y locuaz respuesta de Karina con su frase de cabecera.

"Por eso me fui a Miami también, por ese tema. Necesito armar mi familia. No me voy a sentir más sola. Voy a estar bien, ¿entendés? Tener alguien a quién cuidar, a quién proteger", dijo Jelinek al tiempo que Majo se mostraba muy contenta por su presente: "Ay, me emocioné, de verdad", le dijo.

Fue en ese momento en que Karina Jelinek le hizo una importante pregunta: "¿Vas a ser la madrina, amore?", le dijo. "Ay, me encantaría", confirmó Martino.



Nico Freijo, el eligido de Karina Jelinek para ser el padrino

Nico Freijo, el amigo de Karina Jelinek reveló hace unos días la novedad: "La mejor noticia de este viernes santo es que me confirmaron que seré el padrino del baby de una gran amiga, que sera la mejor mamá del mundo. Te love".

CARAS Digital se comunicó con Freijo quien nos reveló: "Estoy muy contento. Con respecto a lo que me preguntas, fecha exacta del nacimiento no tenemos y se está definiendo si nace en EE.UU o en Argentina por eso viaja Kari la semana que viene a EEUU".

De esa forma, el padrino del bebé, confirmó que: "Viaja la semana que viene al 'Coachella', el festival de música, y va a determinar el sexo del bebé". Nico Freijo reveló que Karina Jelinek ya congeló óvulos para cumplir su sueño de ser mamá.