Karina "la Princesita" reveló qué fue lo que la conquistó de su novio, Nicolás Furman

Luego de varios días en los que circularon fuertes rumores de romance entre Karina “la Princesita” y el músico Nicolás Furmán, la propia jurado de “Cantando por un Sueño” finalmente le dijo sí al amor y ratificó su romance con el que supo conquistarla y ganarse su corazón.

En diálogo con “Implacables” el programa de “El Nueve” la cantante tropical que este año se ganó un lugar en el mundo del espectáculo argentino dijo estar enamoradísima y reveló qué fue lo que la enamoró de él y hasta se animó a vaticinar cómo seguirá la relación el año que viene en el cual ya tiene compromisos laborales por delante.



"Mi novio me conquistó con la facha. Me miró y yo dije, '¡mirá qué facha!'... Y ya está, caí a sus pies... Y habla. Habla y canta", dijo sin problemas. Además reveló una intimidad y contó que él fue quien le propuso de manera formal que sean novios y que a su hija y a su madre “les cae bárbaro” Nicolás. Cuando le preguntaron sobre el futuro de la relación ella fue más cerebral y analizó: "Tanto no sé, yo pienso en el mañana y ya... Es más, el hoy es que... ¡me tengo que ir en este momento!", dijo escapándose y rematando la nota a pura carcajada.