Karina La Princesita contó días pasados que está viviendo un mal momento a nivel emocional y psicológico por el cuadro de depresión que atraviesa. Eso hizo que muchas personas que están en la misma situación se sientan identificados con sus palabras.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Karina compartió un video antes de irse a dormir luego del show que brindó en Chaco, más precisamente en Sáenz Peña y ahí confesó que antes del show tuvo uno o varios ataques de ansiedad muy fuertes.

"La pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, como que me iba a morir. Es horrible. La verdad es que yo me considero una chica muy inteligente y que tengo el control sobre muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada", expresó Karina con mucha calma.

Para llevarle tranquilidad a los fanáticos que la apoyan de manera incondicional, Karina agregó: "Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso". De esa forma, dejó en evidencia que continúa con su tratamiento para poder superar esta situación.

El agradecimiento de Karina La Princesita a sus fans

La Princesita le agradeció a su público y reveló que al subir al escenario, todo cambió: "Mi hermano que trabaja conmigo me decía 'Ka, no puedo creer como te sentías y no se nota'. Bueno, la música me hace bien".

Para terminar, Karina le envió su cariño a quienes viven lo mismo y recordó la importancia de tratar estas situaciones: "Yo no la estoy pasando bien, pero más que nada lo comparto para que los que están viviendo estas cosas no se sientan raros, que hay gente que los comprende, que los entiende y que hay que ocuparse, nada más. Les mando un beso, me voy a dormir y espero que mañana sea un día mejor".