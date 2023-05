Marcela Baños desclasificó la terrible tristeza que vive Karina La Princesita: "Está sola"

Marcela Baños es la conductora de Pasión de Sábado y sabe todo sobre el mundo de la música tropical y sus artistas. Por esto, en Socios del Espectáculo la invitaron para que hable sobre Karina La Princesita, que recientemente tuvo unos dichos polémicos sobre su salud mental, al afirmar que necesitaba ayuda de psicólogos y psiquiatras para mejorar su estado. Esto levantó la preocupación de sus seguidores y del medio.

Con respectos a los motivos del malestar emocional de Karina La Princesita, Marcela Baños comenzó aclarando que a nivel profesional está pasando por un momento increíble. "A mí me parece que ella está pasando una transformación, un momento de su vida personal que está tratándolo. Es súper exitosa, no puede caminar por la calle, es literal. Conozco gente que está trabajando con ella y es una número uno total", aseguró la conductora en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Marcela Baños en Intrusos

Sin embargo, también contó las cosas negativas que pueden afectar a la salud mental de Karina La Princesita. "Sale de un megashow de 15 mil personas, llega a su casa y está sola. Y ahí es cuando se apaga todo y estás con vos mismo. Y empieza a florecer lo bueno, lo malo, las cosas que uno tiene que tratar", expresó Marcela Baños.

Entonces, frente a la afirmación de Marcela Baños, Mariana Brey le consultó: "¿Vos crees que eso puede ser una de las cosas que la afecte? También hay algo que la afectó mucho y fue el juicio de los músicos", dijo la periodista en referencia a un problema legal que tuvo con músicos de su banda y que le generó una deuda inmensa.

Karina La Princesita con Marcos Ginocchio

Pero Marcela Baños aclaró que ese juicio ya fue solucionado y no sería un motivo para el malestar de Karina La Princesita. "Eso ya está solucionado y terminado. Si no me equivoco, han hecho un acuerdo", concluyó.

Por último, se refirió a la decisión de Karina La Princesita de hablar del tema y contarlo en público. "Lo que me parece bueno es que cuente lo que le pasa, porque hay muchas chicas que la siguen, tiene muchas fans. Y la gente se identifica mucho con lo que le pasa a sus ídolos", expresó Marcela Baños.

Marcela Baños habló sobre el retiro de Ulises Bueno

Hace un tiempo, Ulises Bueno provocó la sorpresa de todos cuando anunció que se retira de la música. Esto generó que los medios hablen del tema y los motivos, pero todavía no se sabe demasiado por fuentes oficiales. Por eso, en Intrusos la invitaron a Marcela Baños a que cuente lo que sabe sobre esta decisión.

Primero, Flor de la V comentó su sorpresa: "La verdad es que sorprendió, porque es en pleno éxito... Un chico que llena estadios, llena donde se presenta. Y la verdad que también es una vida bastante difícil, porque empezó desde muy chico, en el 2002. Después de la tragedia, la pérdida de su hermano". Luego, Pablo Layus, siguiendo a su conductora, agregó: "Él tratando siempre de despegarse de alguna manera de Rodrigo, y lo logró... La verdad es que en Córdoba es un número uno Ulises, con una carrera creando su propio estilo, que no era fácil".

Ulises Bueno se despidió de Buenos Aires

Después, Marcela Baños comenzó contando lo difícil que es la vida del cantante. "La noche te invita. Si estás de lunes a viernes haciendo tratamiento y el fin de semana te ofrecen un champagne o una cerveza, no sé si tenés la capacidad de decir que no. Entonces ahí el tratamiento de toda la semana se cae".

