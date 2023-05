Karina La Princesita abrió su corazón y se sinceró sobre su depresión: "Estoy llena de pastillitas"

Karina La Princesita está atravesando uno de los momentos más duros de su vida, ya que se encuentra peleando contra una gran depresión que le está jugando una mala pasada. En muchas ocasiones habló sobre la salud mental y aprovechó su espacio para reflexionar sobre el tema. En base a esto, muchas personas han hablado en los medios sobre el mal momento de la cantante de cumbia, como Marcela Baños y El Polaco, pero ahora fue ella la que afrontó el tema y se sinceró.

Socios del Espectáculo, el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, le hicieron una nota a Karina La Princesita y tuvieron una intensa charla en la que la cantante contó todo sobre su situación. "Lo mío es algo muy personal", comenzó explicando la cantante. "Se mezcla el laburo, con lo personal, lo familiar, ser madre. No es lo mismo ser padre y aparecer dos días a la semana que estar todo el día como mamá. No digo que no se ocupen, pero es mucho más fácil", lanzó sobre El Polaco, el padre de su hija, Sol.

Karina La Princesita con Marcos Ginocchio

Después, continuó hablando de cómo comenzó su depresión: "A mí me pegó fuerte, la gente que me acompaña de cerca sabe que antes de los shows me agarraban ataques de pánico y yo no sabía ni lo que era. Sentía que me iba a morir y de repente a los 5 minutos estaba cantando y entregando alegría a la gente y yo ni lo sentía". Así, Karina La Princesita explicaba que esto no comenzó ahora, pero que recientemente comenzó a tratarse y que ahora puede ver todo esto que le sucedía.

En Socios del Espectáculo le preguntaron acerca de la medicación y si le habían aplicado Decadrón. Entonces, frente a la pregunta, Karina La Princesita explicó que toma un corticoide para las cuerdas vocales. "He tomado corticoides orales, nunca inyectables, pero las pastillas que te da el psiquiatra son otra cosa", explicó la cantante.

Karina La Princesita en Noche Al Dente

Entonces, luego prosiguió contando sobre la medicación que toma actualmente. "Hay pastillas para dormir. Hay una que le digo 'pastilla para la tristeza' porque no me acuerdo el nombre. Hay otros que son estabilizadores emocionales. Estoy llena de pastillitas hasta que me ponga bien", aclaró Karina La Princesita, sacándole un poco el prejuicio que hay sobre la medicación para la salud mental al tratarlo con naturalidad.

El Polaco se refirió al mal momento de Karina La Princesita

A raíz de todo lo que está circulando en los medios sobre la salud mental de Karina La Princesita, se le fue a consultar a El Polaco sobre el tema. "Yo ayer justo le pregunté a Sol cómo se sentía la madre. Es un tema que casi no hablo yo pero, al venir ustedes y preguntarme a cada rato, es como que... No es algo que me preocupe porque sé que Kari es una persona muy fuerte y que siempre sale adelante de sus adversidades. Sol dijo que la veía bien"

El Polaco y Barby Silenzi

Así, El Polaco transmitió un poco de tranquilidad con respecto al tema y aprovechó para mandarle unas tiernas palabras de aliento a la mamá de Sol, su hija. "Cada uno tiene su vida y tiene que luchar contra sus cosas. Somos seres humanos que tenemos altibajos y bueno, cada uno con sus cosas. Yo creo que, más que nada, lo que siente es porque uno va creciendo. Todos tenemos un poquito de depresión", expresó el cantante sobre Karina La Princesita.

NL.