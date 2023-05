Karina La Princesita frenó en seco a Marcela Baños por hablar de su salud mental: "Nunca tuvimos algo tan cercano"

Karina La Princesita no está pasando por su mejor momento, y hace ya varios meses reveló que estaba viviendo una crisis emocional que vino acompañada con ataques de pánico. Ahora, la que decidió hablar del tema en los medios fue Marcela Baños, lo que no le cayó muy bien a la artista.

“Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”, expresó en su momento Karina en sus redes sociales.

Marcela en Socios del Espectáculo.

Por su parte, Marcela Baños, periodista especializada en el mundo de la música tropical, habló recientemente sobre la salud de Karina y la cantante decidió ponerle los puntos y frenarla en seco.

Baños quiso explicar por qué Karina atraviesa este problema de salud en Socios del Espectáculo: "Sale de un megashow con 15 mil personas, llega a su casa y está sola. Y ahí es cuando se apaga todo y estás con vos mismo. Y empieza a florecer lo bueno, lo malo, las cosas que uno tiene que tratar".

Imagen reciente de Karina.

Cuando el equipo de ese programa fue a buscar a Karina para preguntarle su opinión, la cantante primero explicó sus razones para compartir lo que le ocurría. "Yo empecé a hablar de esto el día de mi cumpleaños porque sentí que ya me estaba ocupando del tema y necesitaba decirlo. También para que me comprendan y me entiendan. Mis cambios de ánimo, por qué a veces sí y a veces no", comenzó.

Luego, el cronista le consultó sobre los dichos de Marcela, y la Princesita respondió: "Igual ella mucho no me conoce. La gente que me conoce sabe...", "¿Te molestó que haya hablado?", la interrumpió con otra pregunta el notero. La cantante cerró la nota de manera contundente: "No, no me molesta. Ella siempre habla pero nosotras nunca tuvimos algo tan cercano como para que ella hable de mí. Supongo que ella lo supone porque en la cumbia dicen eso. Pero bueno, yo la verdad es que cuando dejé de trabajar con ellos cambié mi formato de laburo así que no creo que sepa. Lo mío es algo más emocional, no tiene tanto que ver el laburo".

¿Qué compartió Karina sobre su salud?

Karina La Princesita también habló sobre cómo está tratando estos problemas que atraviesa desde hace meses, y cuando el notero de Socios del Espectáculo le consultó si estaba acompañada por profesionales, la artista no tuvo problemas en contestar.

"Sí, estoy con psicólogo y psiquiatra. Estoy para el chaleco de fuerza (risas). Estoy controlada por ellos, tengo ataques de ansiedad y de pánico. Nosotros tenemos también una vida muy acelerada. De repente, estamos cinco días encerrados en un hotel. En otro momento, hacés una gira", reveló Karina con humor.