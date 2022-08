Karina La Princesita reveló que está harta de su nombre artístico: por cuál querría cambiarlo

Karina La Princesita mantuvo una charla a corazón abierto con Vero Lozano y reveló que ya no soporta su nombre artístico.

“¿Estás harta de que te llamen ‘La Princesita’?”, quiso saber la conductora y la cantante sorprendió al coincidir: “Sí, estoy harta porque no me lo puse y ya estoy grande, me siento grande para el ‘sita’”.

“Estas para reina mi amor”, le dijo Vero con su habitual simpatía. En medio de los elogios, Karina aseguró que para ella las reinas de la cumbia y sus ejemplos a seguir cuando comenzó fueron Selena y Gilda, dos grandes exponentes que se convirtieron en verdaderas leyendas.

Sin embargo, la artista aclaró por qué ella no se consideraría una "reina" como nuevo nombre artístico. “Le pusieron a Ángela (Leiva) el nombre y lo respeto, por eso no digo que la reina soy yo, no importa el título sino lo que suceda en tu carrera y ya”, aclaró.

Karina La Princesita confesó cómo era su vida antes de ser madre: "Sol me salvó"

Karina "La Princesita" y El Polaco fueron pareja cuando ambos iniciaban su carrera musical, juntos tuvieron una hija, Sol. La vocalista fue la invitada de lujo del cantante y fue allí donde se animó a contar cómo era su vida antes de convertirse en madre. La artista reconoció que Sol le salvó la vida y explicó los motivos de su declaración.

"Yo soy una persona que siento que desde que nací mi vida fue como recontra dura y no tenía motivos. La música a mi me salvó, pero conociendo a la música ya seguía totalmente depresiva y triste. A mi, Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí", expresó Karina emocionada.

La intérprete de "Corazón Mentiroso" aseguró que su hija sabe lo importante que es para ella y sentenció: "Mi carrera es importante, pero mi hija es lo primero y siento un orgullo de la persona en la que se convirtió Sol".

El Polaco, por su parte, escuchaba atentamente y en silencio las palabras de su expareja. A pesar de la mala relación que tuvieron años atrás, hoy los artistas tienen un buen vínculo que les permite relacionarse de la mejor manera y eso quedó en evidencia en el programa del cantante.