Karina La Princesita fue abordada en las últimas horas por el móvil de LAM y muy a su estilo, directo, le preguntaron a la cantante si estaba todo bien con “LAM”, el programa que conduce Ángel de Brito, exjurado de “ShowMatch”; con quien la bailarina ha tenido sus diferencias.

“No contestas nuestros llamados. ¡Te extrañamos! ¿Estás enojada por algo”, le dijo Santiago el móvil de LAM. Karina La Princesita fue muy sincera al responder: “No, no estoy enojada, estoy como tratando de calmar mi cabeza, mi mente, entonces no le doy mucha bola al celular, pero no es con LAM, es con todos”.

Karina La Princesita rompió el silencio sobre su relación con Ángel de Brito.

Sobre su presente laboral, Karina comentó que está recibiendo muchas propuestas laborales para estar en Tele y muchos viajes para cantar. Asimismo, dijo que le están saliendo muchas notas para el exterior, principalmente para Estados Unidos, “Estoy pasando un año muy lindo”, aseveró la cantante.

La artista fue muy enfática al decir que de su celular se encarga su manager, pues su cabeza está a mil revoluciones y quiere bajar un poco esa energía. “Yo tengo el celular más que nada para mi hija y mi familia y lo cosas importantes”, agregó Karina.

Karina La Princesita habló sobre su relación con Barby Silenzi

Lejos quedó el desamor por El Polaco, Karina La Princesita tiene ahora mucho en qué pensar y sus viejos amores no están en su radar. Cada uno ha hecho su vida y ahora el ex de la cantante tiene una nueva vida junto a Barby Silenzi.

Sobre la relación con la actual pareja del El Polaco, Karina La Princesita dijo que siempre han tenido muy buena onda: “Nos llevamos muy bien, me hace matar de risa y al cumpleaños del Polaco llevé a Tomy, el novio de Sol (su hija en común) y me terminé quedando hasta lo último".