Karina La Princesita se enojó en pleno show y le puso los puntos al sonidista: "No me hagas señas"

Karina La Princesita acostumbra a hacer varias presentaciones durante el fin de semana en diferentes partes del país. Por lo que es común que le toque trabajar con diferentes técnicos de sonido. Pero días atrás tuvo un inconveniente que no pudo resolver y decidió parar el show.

"Yo no sé de sonido, si vos sabés mandá a alguien que lo de vuelta, no me hagas señas a mí porque estoy cantando", expresó evidentemente molesta la intperprete de "Corazón Mentiroso" dirigiéndose directamente al sonidista que estaba en la consola.

Karina La Princesita.

Pero eso no fue lo único que molestó a Karina, ya que también le llamó la atención a un técnico que estaba a su costado: "Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor".

En el video que grabó alguien desde el público, solo se escucha lo que dice la artista desde el micrófono, pero al parecer uno de los sonidistas le explicó que tenía bajo el volumen porque sino se acoplaba. "Si me acopla es porque no estás haciendo bien tu trabajo, asique...por favor", retrucó la cantante.

La reacción del público de Karina al verla tan molesta

Como era de esperarse, el público apoyó a su artista que sin dudas estaba incómoda sobre el escenario sin poder brindar un show impecable como suele acostumbrar, ya que no lograban resolver los problemas técnicos.

"Y antes de decírselo en público, se lo dije con señas veinte vece, pero ya que no me entendieron no me queda otra opción", manifestó Karina que fue ovacionada por los fans que estaban en el lugar.