El mal momento de Karina la Princesita:"Me tuvieron que internar"

Karina La Princesita brindó una nota con Intrusos y habló del peor momento de su vida, cuando debió ser internada por una grave depresión que sufrió por las constantes críticas que recibía sobre su cuerpo.

La cantante fue consultada por este tema luego de que su madre estuviera por dos días consecutivos en el programa que conduce Flor de la V. “Ella sabe que yo la pasé muy mal”, comenzó Karina.

“Yo la pasé muy mal, me tuvieron que internar, estaba re depresiva, con psiquiatra porque estaba muy triste”, aseguró la cantante consultada por este tema del que habló su madre en el programa.

“Y aparte tenía un peso encima de un montón de cosas que me aguantaba que no tenía por qué”, cerró la artista sobre esta dura etapa.



Karina La Princesita aclaró cómo es su relación con Wanda Nara

Tras varios rumores sobre una mala relación entre el equipo, sobre todo con Wanda Nara que se fue a Estambul el día del junket de prensa, la cantante fue consultada por el notero de LAM sobre esto y sobre su relación con la empresaria.

"Hasta hoy no sé si no lo inventaron", señaló primero la ex de El Polaco ya que según ella, el clima en las grabaciones había sido bueno. "Si hay internas o no, yo quedé afuera y no sé", agregó.

Ante la consulta de cómo fue su contacto con Wanda Nara, Karina La Princesita dijo: "Bien, bueno" y que se llevan todos muy bien.