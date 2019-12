Karina "La Princesita": ¿Enamorada?

Karina "La Princesita" (33) la rompió en el reggaetón y, Flavio Mendoza (44) fue quien intuyó su vínculo con "Fran", técnico de puesta en escena del programa que conduce Marcelo Tinelli (59). A pesar de que el reconocido empresario hizo hasta lo imposible por que alguno confesara algo, la intérprete y el joven negaron todo tipo de relación.

"Yo acá voy a decir algo que ella me va a matar. Vos estás enamorada. Ella está enamorada porque no baila así si no estuviera enamorada", expresó Flavio. Por su parte, el conductor le preguntó a la protagonista: "¿Esto está dedicado a alguien?", y el jurado del bar agregó: "Está acá Marcelo".