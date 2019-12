Brutal ida y vuelta entre Karina La Princesita y Dalila

Karina La Pricesita había invitado a su show a Dalila, para que canten a dúo, sin embargo esto no pudo concretarse y la cantante, que la rompió en un show por sus 15 años en la música, mostró su descontento ante la "plantada" de su colega.

Una vez finalizado el espectáculo, "La Prince" se mostró dolida: "La sigo respetando como artista como antes. Las cosas que dije fue como 'me dolió'. La seguimos respetando, pero me plantó. Me dolió, sí, porque me enteré ahí. No la volvería a invitar, prefiero escucharla en el auto".

Dalila, respondió contundente "¿Qué le pasa a esta chica? ¿Qué le pasa a esta piba? Lo que me molesta es que se está tirando a la onda como que 'yo soy la estrella y vos estás haciendo esto por mí'. Está hablando al pedo", dijo la cantante después de escuchar a La Princesita.

"Ella muestra una persona que supuestamente es humilde, que no le preocupa. Si es así para que sale hablar de todo lo que compró: champagne, sushi y rosas", dijo Dalila y agregó: "Cuando la vi en el teatro me parece que fue un poco de mala leche, porque nunca salí a hablar mal de ella. Ahora que ella salga a decir lo que se le cante".

"El Bailando la cambió. En un momento dijo: 'Para nosotras que venimos de abajo'... y si yo me pongo en forra le tengo que decir: 'no mami, yo no salí con ningún jugador de fútbol'", sumó "La reina de la cumbia", quién remató: "Gracias a tu boca estoy acá aclarando las cosas. Yo, que no soy mediática, estoy acá por tu boca. Si no no estaría aclarando un montón de cosas".

En el medio del show que Karina esperó a Dalila, La Princesita dijo: "Chicos, antes de venir acá me dijeron que no venía (Dalila). Yo, ojo, antes de ser egoísta dije: '¿Cómo está?', porque por ahí le pasó algo. Pero no, no le pasó absolutamente nada. No pasa nada, todo bien, no la voy a nombrar, pero solo le mando un beso y le quiero decir que me dolió mucho que no viniera. Aunque me dejó pagando la sigo respetando un montón. Yo sigo pensando que hay una reina antes que yo y espero que en algún momento se de la oportunidad y podamos cantar juntas".

¡Tremendo!