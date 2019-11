Karina "La Princesita": "Todo lo que viví y sufrí me enseñó a ser valiente”

Karina "La Princesita" (33) cuenta cómo una infancia con violencia familiar y bullying le enseñó a ser valiente. Expresa la "cruzada" contra la discriminación que sufrió como mujer y artista y, confiesa que decidió revelarse para no callar más.

“Estoy en una etapa de crecimiento. Siento que ha rendido sus frutos el haber estudiado tanto tiempo y haber vivido tantas cosas. De las experiencias malas o buenas uno aprende”, dice la artista. Me encontré siendo una chica que todavía no sabía defenderse, ni entendía mucho del negocio. Y si bien mi papá me acompañó en los primeros dos años, después me manejé sola y todo lo que aprendí y hoy no me pasa es porque me sucedió en aquel momento", comparó la intérprete sobre cómo vivió su pasado y qué aprendió de aquello para su futuro.

Luego continuó: "Desde aprender a decir que no, trabajando rodeada de hombres, con representantes y jefes masculinos… Todo era muy machista. Yo era una nena sola y muchos aprovecharon para hacerme firmar cualquier cosa o cuestionar porqué yo ponía en duda lo que decían. Mucha gente se aprovechó… Soy una luchadora y siento que he tenido una vida bastante dura. Todo lo que saben sobre mí es muy por encima, sin tanto detalle. Hay muchas otras cosas que aún no me dan ganas de contar".

"Crecí en un ambiente de mucha violencia familiar y eso me llevó a naturalizar ciertas cosas que después, estando en pareja, las veía como normales cuando no lo eran. No saber defenderse o plantarse a tiempo tiene que ver con haber sufrido eso. Pero este año me encuentra en un momento en el que todo eso ya no me pasa. Antes no era así", argumentó la rubia.