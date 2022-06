Khea fue estafado por un productor: "Me dejó 2 años sin regalías"

Khea sorprendió a sus seguidores con un tremendo descargo donde reveló que, al igual que Paulo Londra, fue estafado por un productor. En su caso se trata deOmar Varela, quien lo hizo firmar un contrato donde lo obligaba a cederle las regalías de sus canciones, entre otras cláusulas polémicas.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Khea publicó una seguidilla de videos donde manifestó: "Para dejar en claro lo de Mueva y eso...yo sólo salí a desmentir una versión falsa de las cosas y nada más. Sinceramente nunca pensé en salir a hablar, odio el puterío".

Khea en uno de sus shows en vivo.

Para explicar por qué rompió el silencio, el artista expresó: "Fíjense que en toda mi carrera, nunca me metí en ningún puterío, pero ya esto es como que me están queriendo agarrar de los huevos y no va. Es algo del pasado que se solucionó, pero cuando una persona sale tan literalmente a mentirles en la cara, no está bueno, así que por eso salí a decir todo".

A los que juzgan su accionar les dijo: "Para las personas que están diciendo que cómo no leí un contrato, tienen razón la verdad, muy inocente de mi parte, tenía 17 años y estaba bastante solo, así que sí, en eso les doy la mano. Pero yo para salirme de ese contrato que firmé 'sin mirar', ahí es donde ustedes están pensando que yo no miré. Pero yo para salirme de ese contrato, tenía que aceptar las condiciones de él porque sino podía entrar en juicio de 5 años y no sacar música. incluso estuve 8 meses en el 2019 negociando estas cláusulas".

Khea dejó en claro en qué consistían las condiciones de Omar Varela: "Las cláusulas eran estar dos años sin cobrar las regalías de todo mi catálogo de canciones como 'Loca', 'Vete', 'Cómo le digo'; se llevaba el 10% de mis shows, obviamente sin tocar ni nada, solamente se llevaba el 10% de mis show; y también había una cláusula de confidencialidad, por eso nunca podía decir nada y siempre me guardaba, aunque yo tampoco lo sentía la verdad, pero siento que ahora el momento se da para que lo haga".

El descargo de Khea en Twitter

Khea comenzó su descargo en Twitter, donde escribió: "Imagínense que me hizo firmar una cláusula en un contrato que dice que no puedo hablar de el ni su sello. Sello que creamos juntos, yo nunca fui artista de el. Mueva era mi sello. Para liberarme de ese contrato me dejó 2 años sin regalías de todos mis temas.como por ejemplo 'Loca'".

Para terminar, el trapero agregó: "Y dice que el único artista que tenia firmado por ser el único que confiaba en el lo libero "así nomas", Omar te presentamos a toda la escena, vos sos un capo produciendo pero no te llenes la boca con mierda porque te la hago tragar de una y lo sabes. Gente, me libere hace 3 años de este garca pero ahora salió a contar cosas que no son,por eso todo esto".