Kim Kardashian filma por última vez su show en medio de la crisis con Kanye West

Keeping Up With the Kardashians el reality show que por 14 años tuvo de protagonista a Kim Kardashian y todo su clan llegará a su fin. La noticia se supo el año pasado en plena pandemia cuando sus integrantes anunciaron que en 2021 se vería lo último de su intimidad en la televisión.



Ahora y en medio del difícil momento que atraviesa por el divorcio de su ex, Kanye West, la mediática compartió detalles del último día de filmación del show que la catapultó a la fama mundial.

A través de Instagram, la empresaria compartió una historia en donde muestra cómo una de las técnicas del equipo prepara los micrófonos por última vez.



"Esta es la última filmación de Keeping up with the Kardashians", comienza diciendo Kim mientras presenta a la microfonista. "No llores", le dice después a la mujer a quien se la escucha sollozar.



Crisis y final anunciado

Este último tiempo no ha sido nada sencillo para Kim y su familia. Luego de los exabruptos de su esposo Kanye, en donde públicamente la bastardeaba en redes para luego internarse en una clínica, la mediática intentó escapar de este escándalo refugiándose en su trabajo como empresaria cosmética y obviamente en sus hermanas, quienes son su gran sostén.

Pese a que intentó recomponer el vínculo con el rapero, la morocha dijo basta y fue esta semana cuando se conoció que había pedido ayuda a la abogada de los famosos, Laura Wasser, para que se encargue de su millonario divorcio.

Vale recordar que Kim y Kanye se casaron en el castillo Forte Beleveder de Florencia en 2014 y desde entonces viven en una enorme casa minimalista en Los Ángeles con sus cuatro hijos en común: North (7), Saint (5), Chicago (2) y Psalm (1).