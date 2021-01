¿Qué hay en juego en el millonario divorcio de Kim Kardashian y Kanye West?

Con 7 años de matrimonio y 4 hijos en común, Kim Kardashian y Kanye West decidieron poner punto final a la relación. Sin embargo, esto es el comienzo de una nueva etapa en la que hay una fortuna a repartir y los abogado de las partes ya comenzaron a trabajar en el tema.

Lo que comenzó como una hermosa historia de amor, tuvo durante el tiempo que compartieron, una gran cantidad de crisis que intentaron sobrellevar, pero finalmente el amor naufragó y ahora comienza un litigio legal que puede llegar a transformarse en la guerra de los roces.

La pareja firmó un acuerdo prenupcial antes de realizar la boda pero el incremento en las cuentas de ambos, se abultaron de una manera insospechada y en ese acuerdo no se contempló esta posibilidad que ahora intentarán dividir equitativamente.

El día de la boda, el 24 de mayo de 2014 Kim firmó un documento que decía que por cada año de casada recibiría 1 millón de dólares, hasta los 10 millones. Kardashian tenía a su nombre una mansión en Bel Air, gran cantidad de joyas y regalos que su entonces esposo, le obsequió durante todo ese tiempo. Además recibió una gran suma de dinero por su reality "Keeping Up With The Kardashian´s", tiene una línea de ropa y muchos contratos publicitarios.

Por su parte Kanye cuenta con un seguro de vida de 20 millones de dólares y Kim es la única beneficiaria. A pesar del divorcio, este beneficio seguirá en pie.

El juicio de divorcio todavía no comenzó. Puede hacerse en California o en Nueva York y los bienes adquiridos desde 2014 deberán ser repartidos en partes iguales si es que no hay ningún contratiempo legal, algo que está dentro de las posibilidades. Ella ya habló con la prestigiosa abogada Laura Wasser quien llevó a cabo varios divorcios entre reconocidas pareja de Hollywood.

Hay una propiedad que es la casa de Calabasas, donde vive la empresaria con sus hijos North, Chicago, Saint y Psalm. Es posible que la ley los obligue a venderla si es que no llegan a un acuerdo, aunque en principio consideran que lo mejor es que los niños permanezcan en el hogar y la Kardashian exige que esto sea así, dado que además no quiere cederle a su ex, la custodia de los niños.

Si bien Kim embolsó una millonaria fortuna, al igual que Kim, a éste le correspondería la mitad de lo ganado por su ex. Se estima que entre ambos, y mientras fueron pareja, generaron la friolera de 2,2 billones de dólares.

Los abogados intentarán que el divorcio se realice lo más rápido posible intentando evitar conflictos, pero además de la fortuna de la ex pareja, hay enojos que datan de mucho tiempo, lo que significaría un obstáculo a la hora de concretar la abultada división.

Aseguran que Kanye West engañó a Kim Kardashian con Jeffree Star

Luego de que se diera a conocer que Kim Kardashian y Kanye West ya no están juntos, han comenzado a circular varios rumores, entre ellos y el más fuerte, es el que Kanye engañó a la estrella de televisión con Jeffree Star, un empresario y figura del maquillaje.

Como consecuencia de esto, el nombre de Jeffree Star se ha hecho tendencia en redes sociales como Twitter y TikTok, donde los millones de usuarios lanzaron las posibles teorías.

El rumor fue lanzado por Ava Louise en TikTok, quien tiene más de 500 mil seguidores y más de 18 millones de likes en sus videos.

En uno de los videos detalla que el amorío entre Kanye West y Jeffree Star tendría lugar en Wyoming, en donde se especula que rapero se encontraba viviendo para tener una separación tranquila de Kim y no afectar a sus hijos.

En abril del año pasado se supo que la pareja habían adquirido una propiedad en este sitio y a finales del año pasado también se informó que el magnate del maquillaje había adquirido una.

En el video de TikTok se señala que ambas propiedades se encuentran en la misma zona y que sería el lugar de los encuentros clandestino.

Por otro lado, muchos usuarios recuerdan que West ha tenido acusaciones de ser homofóbico, mientras que a Star se le ha señalado de racista.