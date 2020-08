Kim Kardashian y Kanye West viajaron a República Dominicana para salvar su matrimonio

Kim Kardashian y Kanye West están tratando de salvar su matrimonio en privado. La pareja, que en las últimas semanas está en boca de todo el mundo, se fue a un remoto destino del Caribe. De acuerdo con lo que una fuente anónima le reveló a la revista People, los Kardashian-West se encuentran vacacionando en la República Dominicana, alejados de las cámaras, para poder resolver los problemas matrimoniales.

“Decidieron viajar juntos para poder estar en privado”, reveló la fuente, quien también describió que la fundadora de KKW Beauty se encuentra: "En un momento muy triste, en verdad está muy triste. Kim se siente atrapada porque ama a Kanye y piensa que es el amor de su vida, pero no sabe qué hacer".

People también publicó la semana pasada que cuando Kardashian viajó a Wyoming, estaba lista para perdirle a West el divorcio. Esto debido a que ella siente que su esposo no la ha escuchado, por lo que llegó a un punto de quiebre en su relación.

“Ella siente que ha intentado de todo y no está recuperando lo que necesita de Kanye. Llegó al punto de volar hasta Cody para informarle que básicamente su matrimonio había terminado y decirle adiós”, reveló una fuente diferente.

Por otro lado, West aún quiere que la relación funcione, pues incluso se disculpó con la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” a través de Twitter. Sin embargo, no ha tomado los pasos necesarios para cuidarse a sí mismo.

“Él no parece entender lo que ella está diciendo. No ha cambiado nada de lo que ella le dijo que necesita cambiar”, agregó la publicación. No obstante, Kim hace mucho tiempo dejó de sentirse cómoda dentro del matrimonio, pues aunque ama al rapero, no sabe qué hacer al respecto.