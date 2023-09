El Kun Agüero y Sofía Calzetti habían vivido un impasse en su relación en el último mes y medio. Sin embargo, tras varios rumores de reconciliación, finalmente ayer la novia del exfutbolista confirmó que están nuevamente juntos.

En una entrevista con “Socios del Espectáculo”, la influencer señaló: "Con Sergio está todo bien, estamos volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo... Fuimos a un casamiento".

El Kun Agüero y Sofía Calzetti.

Luego, Sofía Calzetti indicó: "No, no hubo terceros. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que uno puede tener. Pero nada que ver con terceros, ni nada grave".

El video de El Kun Agüero y Sofía Calzetti

Esta noche, en las redes de LAM, publicaron un video filmado desde adentro de un auto, donde se ve de espaldas al Kun Agüero y Sofía Calzetti caminando por la calle.

"El Kun y la novia en Punta", señalaba el video.

Allí, la pareja hacía footing al parecer, a modo de entrenamiento.

De esta manera, quedó claro que entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti marcha todo sobre rieles y el amor continúa intacto.