L-Gante acusó a Tamara Báez de extorsionarlo con su hija y de tenerla de rehén

L-Gante y Tamara Báez continúan siendo el foco de todos los escándalos de los últimos días.

Luego de que la mediática publicara un video llorando porque supuestamente su ex se había llevado cosas de la casa que compartían, ahora el cantante lanzó una fuerte acusación en contra de ella.

En la tarde de este jueves, L-Gante realizó un posteo en sus redes mostrándose arriba de su Ferrari.

"¿Y la hija que onda? ¿Se olvidó?", escribió una seguidora. Y, sin vueltas, el cantante le respondió: "Me la tienen de rehén".

L-Gante con Jamaica.

Luego, otra seguidora señaló: "Es fácil culpar a una madre cuando te lavaste las manos desde que nació y atacando a Tamara en vez de tenerla allá arriba como corresponde y se merece por simplemente haberte dado y estarte criando SOLA a lo que tendría que ser lo mas IMPORTANTE de tu vida para vos (Mal no se te ve sin tu hija, triste menos, hay cosas que se notan y cuando no son se notan más). Como todo padre que se desliga se descansa en la madre, se lava las manos y encima después la critica. Pero acordate al menos que si la mamá está mal porque vos le hacés daño tu hija también lo va a estar. Saludos"

Y el papá de Jamaica le contestó: "Es fácil ser mujer y usar una hija bebé para extorsionar junto a un carancho por pensar en caliente. Eso es fácil".

Aparentemente, este es el comienzo de un largo camino de disputas entre la expareja.

Tamara Báez y L-Gante.

Tamara Báez rompió en llanto al enterarse que L-Gante habría entrado a su casa a llevarse sus cosas

"Pum! Vengo acá a buscar un poco de ropa, faltan zapatillas, ¿qué onda? ¿Andan en atrevidos? Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas, ¿qué onda?", expresó Tamara Báez mientras filmaba un video para mostrar que le faltaba calzado y que el garage estaba vacío, aunque allí encontró una bicicleta que aseguró que no sabe de quién es.

"Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre", sentenció la mamá de Jamaica. Y como si eso fuera poco, la influencer se animó a filmarse llorando para manifestar cómo se siente tras volver a su casa y encontrarla en esas condiciones.

"No me importa que me vean así pero tengo mucha bronca y están siendo super injustos conmigo porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da. Yo tengo que estar bien por mi hija, estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona hacé tu vida, no me rompas las bolas. 'Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío? ¿A qué?", esas fueron las palabras de Tamara Báez contra L-Gante.