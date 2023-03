L-Gante compartió en las redes el insólito mensaje que recibió de una fan: "Me desjaste embarazada"

L-Gante se encuentra en este momento en Europa donde tiene varios compromisos laborales que cumplir. El artista está brindando su show en diferentes partes del mundo, pero los argentinos siguen llamando du atención de cualquier forma.

A través de las historias de su cuenta oficial de instagram, L-Gante compartió una captura de pantalla de una conversación que mantuvo con una seguidora que le envió un mensaje privado en dicha red social.

L-Gante en Europa.

"Elián soñé con vos, no me quería despertar. Soñé que me dejaste embarazada y se enteraba una de tus milipili y me fue a buscar para matarme jajaja. Dios mío, no me podía despertar del sueño. Se que nunca lo vas a leer, pero igual te escribo. Te amo", expresó la fanática del cantante.

Para sorpresa de la seguidora, L-Gante no solo que leyó su mensaje, sino que también se lo respondió: "Jajajajaja que sueño loco, me parece que era mejor despertarse". Al momento de publicar la captura, agregó una carcajada evidenciando la gracia que le generó lo que le mandaron.

La publicación que compartió L-Gante.

L-Gante desmintió categóricamente a Daniela Celis de Gran Hermano

Salió a la luz una entrevista en la que Daniela Celis cuenta que luego de su salida de Gran Hermano, descubrió que L-Gante le había mandado mensajes privados a su cuenta personal de Instagram utilizando el modo efímero.

El modo efímero hace que los mensajes ya vistos desaparezcan cuando abandonas la conversación del chat, de esta forma no quedan guardados. Sin embargo, L-Gante se hizo eco de las declaraciones de la exparticipante de Gran Hermano y reaccionó públicamente.

En sus redes, el cantante replicó el video de la entrevista de Daniela y expresó: "Mentira, fue al revés". Según el cantante, fue ella quien inició la conversación en redes.