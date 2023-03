L-Gante denunció que fue discriminado por una aerolínea en Berlín: "Nos hizo perder el vuelo"

L-Gante está de gira fuera del país ya que tenía pendientes muchos compromisos laborales en Europa. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba cuando un empleado de una reconocida aerolínea les prohibió subirse al avión a él y a su representante.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, L-Gante le contó a los seguidores el mal momento que pasaron en el aeropuerto de Berlín. "Esa persona que señalé nos hizo perder el vuelo, perdemos trabajo, perdemos tiempo, obvio", expresó el cantante resignado.

L-Gante en Europa.

"Nos despertamos a las 5 de la mañana para poder viajar y poder cumplir con el trabajo en España, estamos en Berlín. Tendremos que quedarnos reclamando y lamentándonos", agregó el representante de la Cumbia 420 sobre lo sucedido.

Como si eso fuera poco, L-Gante añadió: "Nos discriminaron por exceso de Flow". Ese fue el único indicio que dio respecto al motivo por el cual el empleado de la aerolínea no los dejó viajar como tenían previsto.

L-Gante compartió en las redes el insólito mensaje que recibió de una fan

"Elián soñé con vos, no me quería despertar. Soñé que me dejaste embarazada y se enteraba una de tus milipili y me fue a buscar para matarme jajaja. Dios mío, no me podía despertar del sueño. Se que nunca lo vas a leer, pero igual te escribo. Te amo", expresó la fanática del cantante.

Para sorpresa de la seguidora, L-Gante no solo que leyó su mensaje, sino que también se lo respondió: "Jajajajaja que sueño loco, me parece que era mejor despertarse". Al momento de publicar la captura, agregó una carcajada evidenciando la gracia que le generó lo que le mandaron.