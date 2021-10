L-Gante le respondió al productor que lo acusó de hacer pedidos excesivos para tocar.

Días atrás L-Gante debió suspender un show que se llevaría a cabo en Venado Tuerto y quedó en medio de polémicas acusaciones. Ahora el músico se pronunció en la previa de uno de sus recitales y le envió un fuerte mensaje al organizador del evento que fue suspendido.

“Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos. Por eso, estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9 de octubre de 2021 en la ciudad de Venado Tuerto”, había expresado la productora Oneblood Music Incorporated.

Según enumeraron el músico pedía alcohol, una PlayStation 5 y un TV LED de 55 pulgadas para su camarín, entre otras exigencias. Ahora en la previa del show que dio en Rosario, el cantante se mostró sarcástico sobre las supuestas exigencias que pidió para el recital de Venado Tuerto, según informa eltrecetv.com.ar.

“Acá estamos rey, mi mamá. Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55?”, preguntó el músico mientras mostraba una mesa con gaseosas, fruta y agua mineral, “No se coman el chamu”, expresó el cantante

Antes L-Gante se había escrito en su cuenta de Facebook. “Gente eso de Venado Tuerto es ‘chamu’. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo”, expresó el cantante. “Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando. Corta. Pedazo de garca, ya te vas a poner el moño”.

L-Gante inspiró a Susana Giménez en un momento íntimo: "Repaso el abecedario"

Fiel a su estilo, Susana Giménez publicó un desopilante video maquillándose frente al espejo mientras canta el Abecedario de L-Gante.

“Mientras me maquillo repaso el abecedario A B C D Eeeeeeee”, escribió Susana Giménez en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones y medio de seguidores. En pocas horas, la publicación alcanzó revolucionó las redes sociales y logró una viralización casi inmediata.

