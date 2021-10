Ricky Sarkany tras la muerte de su hija, Sofía: "Pensé en si tenía huevos para tirarme por la ventana"

Luego de un largo tiempo sin apariciones públicas, Ricky Sarkany participó en Uruguay del America Business Forum. Allí, el empresario no sólo habló de su carrera sino que se quebró al recordar a su hija SofíaSarkany, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer de útero.

“La vida me puso en un momento en donde tuve que aprender la maravillosa genialidad que tienen los hijos, a los cuales uno trata de educar, de hacerles llegar a una vida que uno quisiera que tengan cuando ellos hacen su propia vida como ellos quieren tenerla. Tuve el privilegio de aprender de una de mis hijas y de vivir con ella, disfrutar más de 30 años entendiendo la genialidad que tenía después. Si está en algún lugar, estará sonriendo, porque le dije que era mi debilidad”, sostuvo haciendo alusión a Sofía.

"Estuve un mes en mi casa sin salir pensando si tenía huevos para tirarme por la ventana. Cosa que no hice claramente hasta que un día un amigo me dijo por favor salgamos a caminar y salimos a caminar podíamos elegir a la derecha o a la izquierda. Mientras caminábamos vi un muchacho y un señor que me pareció que era (Guillermo) Francella y de pronto siento un 'Rickyyyy' y era un Gustavo Yankelevich", comenzó contando.

"Acá me mandaron. Tengo más de 70 años, me llamó mi hijo para salir a caminar y empezamos a caminar... De repente empezamos a compartir ciertas historias que vivimos los dos. Nunca imaginé que pasaría. Recuerdo que cuando Sofía estaba intubada mis hijas con sus maridos fueron a verla y la presión empezó a bajar. Le daban besos, le ponían canciones, hasta que en un momento salieron. Me dijeron fue hermoso, maravilloso... Había fallecido. Yo sé que donde esté va a querer vernos felices. La vida continua, tenemos que tener la risa contagiosa que tenía ella y valorar todo. Se fue con una sonrisa porque nunca dejó de sonreír. Cuando le diagnosticaron la enfermedad mantuvo la sonrisa. Disfrutamos de cada instante hasta último momento", cerró Ricky y estalló en lágrimas.

El recuerdo de Ricky Sarkany a Sofía: "Cada uno es un universo en sí mismo"

Tras años de lucha contra el cáncer de útero y a días de ser mamá por primera vez, el 29 de marzo, fallecía en Miami (donde se encontraba internada) Sofía Sarkany. A tres meses de su partida, su papá, Ricky Sarkany, la recordó con una serie de emotivos posteos en Instagram, entre los que se destacó unas sentidas palabras de Enrique Lombardi, amigo íntimo del diseñador.

"Nosotros los occidentales lloramos y sufrimos por lo que no se vivió. Hay que aprender de los orientales que festejan lo que se vivió cualquiera sea esa cifra en años. Y como el cuento del peregrino que suma los momentos felices y esa suma es realmente la vida vivida, Sofi suma mucha felicidad y mucha vida", reza el mensaje del arquitecto, que termina con un deseo: "Que encuentres en su descendencia el amor y la sonrisa eterna que deja como legado".

Además del texto que Lombardi le envió vía WhatsApp, Sarkany compartió una serie de fotografías de su hija y un mensaje que ella le dejó escrito en un papel: "Cada uno tiene su propia historia, su propia experiencia. Cada uno es un universo en sí mismo".

"3 meses y cada día te extraño más. Tu amor y sonrisa eterna sigue presente en nuestro corazón y es el motor que nos lleva a afrontar la vida con alegría y optimísimo como vos nos enseñaste... por siempre POPITA", escribió el diseñador para honrar la vida de la alma viajera que lo convirtió en un orgulloso papá hace 31 años y que hoy lo guía desde otro plano.

FL