Piden la detención de L-Gante tras su aparición en televisión

L-Gante salió de la cárcel tras pasar 100 días preso, sin embargo, el cantante podría perder nuevamente su libertad. Quien se encargó de contar la noticia fue Juan Etchegoyen.

El periodista anunció que el fiscal de la causa del artista le pidió a la cámara "que vuelva a estar detenido”. Leonardo Sigal, abogado denunciante e invitado en el ciclo de Etchegoyen, afirmó: “Nosotros fuimos a la cámara en queja y lo que hicieron ahora es solicitar la detención desde la fiscalía nuevamente de Elián Valenzuela. Nosotros entendemos que eso es correcto, aunque Storto haya dicho que no hay ninguna posibilidad que esté preso de nuevo. Es una barbaridad que a L-Gante le hayan dado la medida de coerción”.

Imagen reciente de L-Gante.

Además, Signal aseguró que la libertad del cantante podría ser revocada: “Peligra la libertad de L-Gante a esta hora, se revocó su liberación y el fiscal pidió su detención. Ya le habían revocado varias cosas y entendemos que está más que probado la ilegitimación legal de libertad por parte del cantante”.

Pero eso no fue todo, ya que el abogado reveló que se encontró en el allanamiento a la casa de L-Gante: “También se encontraron estupefacientes en el allanamiento y la droga está diseminada por toda la casa”.

Las entrevistas habrían perjudicado a L-Gante

El letrado expresó que, para él, el problema fundamental que hizo que pidieran nuevamente la detención inmediata del cantante fue la ronda de entrevistas que estuvo dando en televisión.”Le quieren lavar la imagen con todas estas notas”.

Por último, y mostrando su indignación contra L-Gante, Leonardo Sigal compartió: “General Rodríguez no tiene la infraestructura para darle seguridad ni a mi cliente ni a nadie, y la Policía no tiene disponibilidad para esto, es responsabilidad del Estado brindarle seguridad a mi cliente. Me pareció un error del Juez de garantía no darle una seguridad”.

