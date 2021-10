Mientras L-Gante se encuentra viviendo un excelente momento profesional y disfruta de haber realizado un grandioso show musical en La Rioja, Tamara Báez compartió en redes sociales historias con frases polémicas, insinuando estar separada del artista del momento. Horas más tarde, Báez hizo un fuerte descargo.

Hace tan solo un mes, Tamara Báez dio a luz a Jamaica Valenzuela, la primera hija del cantante de “Cumbia 420”. En las últimas semanas, la reciente madre se mostró feliz en redes sociales junto a L-Gante, disfrutando de hacer dormir a la bebé y también festejando juntos el “cumple mes” de la pequeña.

L-Gante y Tamara Báez se separaron

Lo llamativo es que en las últimas horas L-Gante y Tamara Baez se dejaron de seguir en redes sociales. Más tarde, Báez compartió polémicas frases y su horóscopo, siendo posteos que exponen el conflicto entre el artista de General Rodríguez y su pareja.

L-Gante y Tamara Báez se separaron

“Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz” escribió en su historia de Instagram, Tamara Baez junto a una foto con la bebé. Más tarde compartió su horóscopo de cáncer y agregó otra polémica frase. “Sabes lo que vales y ya no te quedas donde no te valoran o no te quieren” escribió, y más tarde agregó: “Con respecto a esa persona no podes dejar que te trate como un capricho, no puedes depender de ella ni de nadie, entonces que no te cueste tomar esa decisión y seguir el camino sola”.

L-Gante y Tamara Báez se separaron

Hace instantes, Tamara Báez publicó un nuevo descargo. "No te voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami nuestra hija pero que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste toda la basura. Me das pena vos tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible le tiene celos a su nieta de un mes. Te deseo lo mejor y a tu hija la puedes ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más! Perdiste a tu familia y ahora te querés hacer el víctima no hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá, mi mamá que es la mejor que estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes! Mientras vos trabajas Boludo te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas, como te equivocaste Elian yo te esperaba la hora que sea para que podamos disfrutar un rato juntos con Jami y yo te van que todo te olvidaste de todo por un poco de diversión! Y gracias a la gente a los canjes la visto a Jami así de linda! Y ya sabes que es cero sentimientos porque si no te hubieras quedado con nosotros en el primer mes hija y no hubieras ido a hacer cagada" escribió junto a emoticones de vómitos.

L-Gante y Tamara Báez se separaron

Mientras tanto, el cantante se mantuvo en silencio y compartió en redes sociales videos e imágenes de su show en la capital riojana. Pero hace instantes, L-Gante publicó una foto junto a una reflexión. "Un dia dicen ser los que siempre te apoyan y al otro quieren ser los que te bajan" escribió junto a una foto donde se lo ve comiendo un plato de arroz

L-Gante y Tamara Báez se separaron

La historia de amor de L-Gante y su pareja Tamara Báez:

Elián Valenzuela, el artista más conocido en el mundo del trap como “L-Gante” estuvo invitado al ciclo de Almorzando con Mirtha Legrand. Durante el programa de El Trece, luego de un divertido ida y vueltas con la nieta de la Chiqui, el artista dio detalles desconocidos sobre la historia de amor con Tamara Báez. El artista asistió al programa acompañado por su novia y su madre, y la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le preguntó a L-Gante como conoció a su pareja.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención” comenzó diciendo Elián, y agregó: “En un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”.

Ante los dichos del cantante, y con la idea de profundizar más sobre el tema, la nieta de Mirtha Legrand preguntó “¿Y hace cuánto que están juntos?”. En ese momento L-Gante no dudó en consultarle al aire a su pareja, que se encontraba presente en la grabación del ciclo. “¿Y hace cuánto será Tamara?” dijo el trapero. “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos” aseguró el músico, revelando que, ante las idas y vueltas, el vínculo terminó siendo más fuerte y continuaron su historia de amor. “Todos los días es un aniversario, vamos a decirlo así” aseguró Juana Viale, y el cantante agregó: “Todos los días es un día más”.

FF