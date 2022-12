La aclaración de Guillermina Valdés para evitar las críticas por su viaje a Mar Del Plata sin Lolo Tinelli

Guillermina Valdés hará temporada en Mar Del Plata con la obra "Los 39 escalones" junto a Facundo Arana y elenco. La actriz contó que hoy ya se dirigía a La Feliz en su auto, sola. "Algo que hacía mucho que no hacía", señaló. También preguntó a sus seguidores quién se ofrecía a cebarle mate durante el trayecto y luego contó que recibió muchas propuestas.

Por otro lado, la ex de Marcelo Tinelli quiso hacer una aclaración para evitar comentarios o críticas por no llevar a su hijo a la costa. Sobre todo porque Lolo Tinelli estuvo hasta ayer durante más de un mes en Qatar junto a su papá.

"Van a decir: "Esta mujer.... su hijo estuvo 45 días, cuánto en Qatar ¿y se va cuando él vuelve?. Nooo, él viene conmigo a Mar Del Plata", comenzó diciendo Guillermina Valdés en un video arriba del auto. Y agregó: "Digo, porque a veces sino van a decir: '¿Qué onda esta madre descorazonada?'. Y no".

De esta manera, la actriz dejó en claro que no se separará de su hijo de 8 años y que evidentemente logran llegar a arreglar cordialmente con el papá los tiempos con cada uno.

Guillermina Valdés y Lolo Tinelli.

¿Qué dijo Guillermina Valdés sobre estar separada de su hijo Lolo Tinelli?

La actriz y modelo, Guillermina Valdés, y Marcelo Tinelli estuvieron juntos durante 9 años y de como fruto de esa relación, nació Lorenzo. El menor estuvo acompañando a su padre en Qatar para alentar y apoyar a la Argentina.

Desde Socios del Espectáculo, le enviaron un movilero para visitar a la modelo y ver cómo está sobrellevando su vida de soltera y sin responsabilidades maternales. El notero de Socios le dijo: "Habitualmente, cuando las mujeres se separan, necesitan cambiar el look pero… ¡vos estás bomba siempre! No te hiciste nada". Guillermina le respondió: "Es verdad, no me cambié el color de pelo. Mis cambios son más internos. No se ven tanto".

Luego el periodista consultó: "¿Cómo estás viviendo este momento que Lolo está viendo el Mundial con el papá?", a lo que respondió: "Estoy saliendo un poco más, sí. Igual tengo tres hijos más, no es que es el único. Pero son más grandes, así que me siento rara por momentos con estos espacios, estos tiempos. Lo extraño a Lolo pero cuando veo que está viviendo una experiencia así me pone muy contenta por él".

Unos días atrás, Valdés había admitido que nunca había estado más de seis meses sola. “Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción", reconoció Guillermina Valdés.