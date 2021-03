La decisión de Fede Bal tras confirmar la separación de Sofía Aldrey

Fede Bal y Sofía Aldrey están oficialmente separados y el hijo de Carmen Barbieri de esta historia reveló estar pasando por un momento triste y angustiante. Quien confirmó la noticia fue la misma protagonista de la historia.

"Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos, cuando no es así", expresó la marplatense a @chusmeteando y la noticia fue furor durante la tarde del domingo.

Luego de que la blonda hablara en público, al productor no le quedó otra opción que ratificar sus dichos y anunció también su renuncia a Mentiras Inteligentes, la obra de teatro que compartía con Mica Vázquez, Arnaldo André y Marta González.

"Quiero contarles que después de pensarlo mucho, ya que no era una decisión fácil de tomar, he resuelto en común acuerdo con la producción de la obra no continuar con mi participación", comenzó el comunicado de la figura.

Luego, Bal continuó: "Los motivos tienen que ver con que actualmente, en el marco de la pandemia que nos toca transitar, se vuelve bastante complejo convivir con varios trabajos a la vez".

"En lo que va del último mes tuve que aislarme preventivamente en dos oportunidades por haber tenido contacto con dos casos positivos de compañeros de trabajo de Telefé, lo cual llevó inevitablemente a tener que alterar sobre la hora el desarrollo normal de las funciones", finalizó Fede.

La palabra de Fede Bal tras confirmar la separación de Sofía Aldrey

"SÍ, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sentimos que era la mejor decisión. Estoy muy angustiado y triste", expresó el actor de 31 años a diario Show contundente.