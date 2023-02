En el día de ayer Dani La Chepi nuevamente fue internada de urgencias y sus problemas de salud continúan preocupando a sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram, la comediante dio detalles de sus problemas de salud y quiso agregarle un poco de humor a la situación.

"Un cólico feroz se apoderó de mi cuerpo... De la grabación a la clínica de Olivos sin escala", fue la manera en que Dani La Chepi compartió la triste noticia a sus seguidores. En la historia de Instagram se la pudo observar reposando en la camilla, pero con una sonrisa de oreja a oreja mientras levantaba el pulgar de su mano izquierda.

Dani La Chepi fue internada de urgencias

Mientras esperaba los resultados médicos, Dani La Chepi intentó distraerse junto a sus seguidores hasta que finalmente anunció que le dieron el alta. "Soy libre, no eran mi riñones", escribió la comediante con la canción "Libre soy" de fondo de la película Frozen de Disney. Dani explicó que se trató de una distención abdominal.

Luego del mal momento, La Chepi compartió un video de ella fuera de la clínica y recomendó a sus seguidores realizarse los controles necesarios para evitar malas situaciones. En conversación con La Nación, la humorista contó que “Nací con problemas de riñones y problemas de intestinos, razón por la que se me obstruyeron dos veces los intestinos, y eso genera situaciones muy graves".

Así anunció Dani La Chepi que fue dada de alta

“Tengo que tomar 3 litros de agua por día, no estoy comiendo harinas. Este año me puse las pilas y estoy haciendo las cosas bien, empecé terapia una vez por semana, medito, y ayer, cuando me empecé a sentir mal y tenía un dolor muy fuerte, dejé todo y fui a la clínica, como tenía que ser”, finalizó Daniela.

