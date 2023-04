Dani La Chepi finalmente le cumplió el sueño a su hija Isabella de 9 años. La pequeña le insistía desde hacía años con tener un perro pero la influencer no quería porque vivían en un departamento muy chico y ya tenían a su gato, Toyo.

Dani La Chepi con Toyo.

En diciembre de 2021, Dani La Chepi, Isabella y Toyo se mudaron a una casa con parque y la niña comenzó a pedirle cada vez más seguido sumar un perrito al hogar. Sin embargo, a la exparticipante de MasterChef continuaba sin convencerle la idea. Hasta ahora.

Esta semana, casi sin pensarlo, la conductora cedió y adoptó una perrita a la que llamaron Rumba.

Dani La Chepi adoptó una perrita.

"Se la presentamos, con ustedes “Rumba”. Se agrandó la familia", escribió Dani La Chepi en un posteo de Instagram. Enseguida comenzó a recibir miles de Likes y comentarios de sus seguidores y amigos. "No puede más la cara de buen tipo que tiene", le escribió Gustavo Conti. "Vamoooooooo", Manuel Wirzt con dos corazones.

Desde ese entonces, la mamá de Isabella muestra el día a día con su nueva hija perruna y, sobre todo, cómo lo va llevando Toyo que hasta el momento no la terminó de aceptar del todo.

Dani La Chepi adoptó una perrita.

Dani La Chepi fue atacada por su gato y quedó con la cara destrozada

En junio de 2021, Dani La Chepi relató en sus redes sociales el ataque que sufrió por parte de su gato.

"Yo estaba durmiendo y me clavó las uñas. Ya hablé con mi dermatólogo y me recomendó ponerme agua oxigenada y encargué en la farmacia una crema con antibiótico por las uñas de los gatos que pueden traer infecciones", comenzó contando Dani.

Las heridas que tiene están en toda la cara pero, la más peligrosa, es el rasguño cerca del ojo. "Lo que me duele, lo que me arde. Aparte esto nunca pasó", confesó Dani La Chepi.

Más tarde, la ex participante de Masterchef Celebrity detalló como fue el ataque de 'Toyo': "Yo estaba durmiendo y como a las 8 de la mañana viene Toyo y me molestaba y yo le dije 'salí' y él me atacó tipo tarzán de la selva", contó.

A través de sus Stories, Dani La Chepi se tomó con humor lo sucedido y contó que le llamó a una amiga 'numeróloga y astróloga' y ella le dijo que los gatos absorben la energía de sus dueños. "Toyo tiene 5 años y yo hace 5 años estoy nerviosa, por qué me ataca ahora", finalizó.