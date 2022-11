La cábala de Cinthia Fernández y sus hijas para ganar el próximo partido del Mundial

Cinthia Fernández fue una de las miles de argentinas que se angustió por la derrota de la selección nacional en el partido del Mundial de esta mañana contra Arabia Saudita.

La bailarina, que es madre de Francesca y de las gemelas Charis y Bella, compartió hace instantes un video donde adelanta su próxima cábala para que el resultado sea a favor de nuestro país.

Según Cinthia Fernández y sus hijas, la estrategia para conseguir la victoria es no decir que vamos a ganar porque eso generaría todo lo contrario. "No me había dado cuenta de esto. LPM. La piba tenía razón. ¿Scaloni necesitás numerología también?", escribió la exangelita en su Historia de Instagram.

El próximo sábado veremos si resulta cierta la nueva cábala que propone el grupo de chicas. A las 16hs Argentina se enfrentará a México en Qatar.

Cinthia Fernández con sus hijas.

Cinthia Fernández le dedicó unas sentidas palabras a sus hijas por el Día Mundial del Niño Prematuro: "Qué difícil"

El 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro y Cinthia Fernández se hizo eco de esta fecha tan emotiva para recordar el nacimiento de sus tres hijas que llegaron al mundo antes de la fecha estipulada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández expresó: "Si supieran lo que se pasa teniendo un hijo en Neo… 3 tuve! Mis prematuritas especiales. Sietemesinas y ochomesinas".

LA POSTAL QUE COMPARTIÓ CINTHIA.

"Que difícil es ver a mamás que se van con sus hijos al dar a luz y vos tenés que volverte a casa con tus dolores, emociones , pero sin lo ÚNICO que realmente es tuyo en esta vida. Que difícil es ver a otras mamás entrar a la terapia con 3 bebés e irse con dos. Que difícil escuchar tantas alarmas y ver tantos cables conectados a tu hijo que tan solo pesa gramos", relató la panelista de "Momento D".

"Que difícil es ver que se los llevan a cirugía , a un tesoro tan chiquito. Que difícil ver a mamás ,que como sus hijos no tienen la piel desarrollada, no pueden hacerle upa o deben ponerse vaselina en todo el cuerpo para poder tocarlos por segundos. Mamás que te reciben después de 3 meses que están luchando, y su piojito no puede salir de ahí", agregó Cinthia Fernández.