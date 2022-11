Cinthia Fernández, furiosa tras las críticas que recibió en un video con su hija menor

Cinthia Fernández compartió un video junto a su hija menor, Francesca, y recibió una catarata de críticas.

La modelo realizó un clip viral de Tik Tok en donde la niña "le pega" una cacheta en broma y algunos usuarios respondieron negativamente. "Perdón pero no me pareció nada gracioso, nadie me pidió opinión pero lo digo igual", "No me gusta… un hijo jamás ni siquiera en broma debe levantar la mano a la madre", "Así de atrevidas salen después", fueron algunos de los comentarios.

Ante esto, la panelista se manifestó indignada: "Es impresionante la cantidad de huevadas que estoy leyendo en mi último posteo. Hay gente tan pelotuda que dice 'Ay qué horror, le está pegando a la madre'. No se dan cuenta que es un viral de Tik Tok. No les dan la cabeza para escuchar que el ruido es de mentira", cuestionó.



"No entiendo. Apreten el botón de dejar de seguir, me hacen un favor. Chau chicos, piensen lo que dicen. Conecten la mononeurona, es humor", cerró.

Cinthia Fernández reveló uno de los mayores miedos de las mamás de niños prematuros

"Que duras las licencias por maternidad que no contemplan estos casos. Que duro es que al no terminar de formarse, se olvide de respirar en tus brazos y tengas que sacudirlo porque se ponen morados y fríos o que a la madrugada mientras vos no estabas porque se terminó el turno de visita les haya pasado y sentis esa sensación de que pudo haberse ido lo más importante de tu vida y vos no estabas", escribió Cinthia Fernández recordando aquella terrible sensación cuando nacieron sus gemelas.

Para terminar, la mamá de Bella, Charis y Fran aseguró: "Ese olor a terapia que jamás olvidaré, que está en mi memoria más profunda. Por eso y muchas cosas más, hoy es el día de los guerreros más pequeños y más fuertes. Es su día prematuritos, y es nuestro día mamá de prematuros. Solo nosotras sabemos que significa esto. Y hoy es el día de todos esos médicos maravillosos que logran muchas veces milagros, de esas nurses amadas que tantos nos enseñaron. A todos nosotros feliz día. GUERREROS SE NACE!".