Esta semana Cinthia Fernández debió aclarar por medio de sus historias en Instagram, por qué es que no vende talles grandes en sus cápsulas de ropa deportiva, luego de haber sido criticada y tachada de discriminadora.

Cinthia Fernández se cansó de recibir fuertes comentarios y malos tratos y salió con todo su arsenal para dejar en claro que no depende de ella la producción de talles grandes y de paso dejó asentado que sí los ha vendido y lo sigue haciendo.

Cinthia Fernández respondió tajante al porqué no vende talles grandes: "Voy a pérdidas...".

“No hay algunos conjuntos porque no todas las telas quedan bien en todos los talles. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos”. En ese sentido, la panelista e influencer compartió el chat que tuvo con su proveedora para demostrar que el tema la excede.

“No tenemos más talles porque no conseguimos materia prima, no es que no lo queremos hacer. Siempre se quejan y nos dicen... “Muchas veces me reclaman más de lo que consumen".

Cinthia Fernández respondió tajante al porqué no vende talles grandes: "Voy a pérdidas...".

Cinthia fue directa y sin filtro: “Las quiero ver en el shopping reclamándoles a las grandes marcas que no son fabricantes de talle XL o XS. Hay más caretaje que otra cosa y eso es porque hablar, y sobre todo criticar, es gratis”.

“A una la tratan de discriminadora y no es así. Soy una de las pocas que hace talles para todos, pienso en las problemáticas y los mambos que tenemos las mujeres con los cuerpos", comentó la influencer.

Cinthia Fernández respondió tajante al porqué no vende talles grandes: "Voy a pérdidas...".

Pero su descargo no terminó ahí, la famosa continuó: "Siempre trato de dar un mensaje positivo de que tenemos que querernos y amarnos. Voy a pérdidas haciendo prendas más grandes, pero lo hago igual porque quiero que todas se sientan incluidas”.

Con todo su ímpetu, la bailarina e influencer dejó en claro la razón por la que no vende en estos momentos ropa en talles más grandes.

Cinthia Fernández respondió tajante al porqué no vende talles grandes: "Voy a pérdidas...".

Hasta que talles van prendas de Cinthia Fernández

Tras manifestar su enojo, la panelista aclaró que sus prendas van hasta el talle 6 y aclaró que los talles que más se venden son los de talle 3 a 6.

Cinthia Fernández respondió tajante al porqué no vende talles grandes: "Voy a pérdidas...".

Cinthia aseguró que ella tiene muchos "mambos" con su pancita de mamá, pero, entrena bastante. "Trato siempre de dar un mensaje positivo, de que uno se tiene que amar", agregó Cinthia Fernández en su descargo.