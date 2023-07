La China Suárez volvió a sacar un tema nuevo y lo compartió con sus seguidores en las redes. “Pasatiempo” es el nuevo single que se estrenó el jueves 27 de julio a las 20hs, pero lo cierto es que la letra apunta directamente a su ex Rusherking.

“Solo fui un pasatiempo para ti”, comienza diciendo el estribillo de la canción, recordando que La China y Rusher estuvieron en pareja durante un poco más de un año.

Luego de que se conociera la separación de ambos y que hasta incluso quien le puso punto final fue el trapero, La China se mostró triste por varias semanas. “Yo pensaba que eras feliz, pero tú no lo quisiste así”, continúa cantando.

LA CHINA SUAREZ Y RUSHERKING

Luego, arroja otra frase fuerte: “Solo quiero que no te olvides de mí. De seguro volverás a mí”, dando a entender que así como Rusherking puso punto final ella sabe que tarde o temprano el le pedirá de volver.

Los seguidores descubierón donde apunta La China

En un adelanto de la letra, se puede escuchar a la China cantando: "Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría y nunca pude entender que solo fui un pasatiempo para ti".

Este dúo musical ha generado una revolución en las redes, y los seguidores no dejan de vincular sentimentalmente a la China Suárez con Ecko debido a la química que mostraron en el videoclip. Aunque aún no se sabe si la China fue la autora de la canción, los fanáticos especulan que la ruptura con su ex, Rusherking, pudo haber sido la inspiración detrás de esa estrofa.

J.M