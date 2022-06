La China Suárez comentó una publicación de Rusherking y los seguidores estallaron de risa

La pareja de la China Suárez y Rusherking no deja de sorprender a los fanáticos. Los enamorados ya no esconden su amor y disfrutan de poder compartirlo públicamente sin pensar en el qué dirán. Así fue que la actriz comentó una publicación de su novio e hizo reír a los seguidores.

Es de público conocimiento la frase con la que Rusherking con la que confirmó inicialmente que estaba saliendo con la China Suárez, esa expresión que pocos conocían y muchos no entendían. Sin embargo, se convirtió en una muletilla de uso general para expresar grandes logros.

La China Suárez y Rusherking.

Rusherking subió un video que filmó el día que grabó el videoclip de "Bandido" y la China Suárez respondió la publicación con una frase de él: "Me fui mundial". Los seguidores no tardaron en reaccionar a su comentario y muchos se divirtieron de ver cómo ahora es ella la que se refiere a él de esa forma.

Hasta el momento, el cantante no le respondió el comentario a su novia, pero esas interacciones públicas entre ambos dejan en evidencia que la relación está afianzada y que crece a pasos agigantados. Cabe recordar que también hemos visto publicaciones de Rusherking en la casa de la China Suárez.

El comentario de las China Suárez.

La China Suárez y Rusherking hicieron su primera producción juntos

Luli Fernández reveló en "Socios del Espectáculo" que la China Suárez y Rusherking protagonizaron una producción de fotos para la peluquería de uno de los amigos de la actriz.

La panelista del programa detalló: "Armaron todo mega confidencial. No estuvieron solos. En medio de la producción llega Emilia Mernes. También forma parte de esta campaña. Ella no quiso hacer fotos sola con Rusherking. Las fotos eran Rusherking con ellas dos. No quería con él solo para no armar polémica".