La respuesta de la China Suárez al ser convocada por Marcelo Tinelli para su nuevo reality

La China Suárez es una de las figuras del espectáculo más buscadas por los medios. Sin embargo, son contadas las entrevistas que brinda y hace tiempo que no se la ve en la pantalla chica.

En esta oportunidad, la actriz fue convocada por Marcelo Tinelli para su nuevo reality "Canta Conmigo", cuyo formato requiere de cien jurados. Por supuesto, el ex de Guillermina Valdés quiere que la China Suárez sea uno de ellos.

Fue así, que la novia de Rusherking escuchó la propuesta y respondió con una cifra demasiado elevada. Según dijeron en LAM, si no baja el número no se va a poder avanzar con una negociación.

La China Suárez con Alejandro Fantino en una entrevista.

China Suárez: revelan las condiciones que impuso para dar entrevistas

La China Suárez es una de las figuras codiciadas del último tiempo y cualquier medio quiere obtener su palabra.

Pero después del descargo que hizo contra LAM la semana anterior, en La Pavada de Crónica revelaron cuál es la condición que la actriz de 30 años impuso para dar notas: negociar su cachet.

Según este portal, la China Suárez no accede a notas de ningún tipo sin negociar un precio acorde a la entrevista.

China Suárez.

La única nota que dio la China Suárez fue con Alejandro Fantino, para un especial de Disney , plataforma para la que trabajó hace un tiempo. En ese momento, estaba en pleno auge el escándalo con Wanda Nara y la diosa no dudó en dar su versión de los hechos.

"Cuando fui a hacer esa nota con Eugenia, me contrató Disney. Yo cobré, soy un profesional y vivo de esto.", dijo Fantino en LAM sobre esta nota. "Si ella cobró, no sé, no tengo ni idea. Disney, los productores, me llaman y me dijeron 'Alejandro, Disney quiere de esta nota, esto, esto y esto'. Y yo les digo ‘¿les gustaría que me meta en...?’ y ellos dijeron 'no'", contó.