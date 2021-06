La China Suárez publicó fotos de la nueva casa que compró con Vicuña en el campo

Mientras continúan los rumores de crisis de pareja, la China Suárez y Benjamín Vicuña decidieron consolidar aún más la relación. Con tal de tener más espacio para disfrutar con la gran familia ensamblada que lograron construir, la modelo y el actor chileno compraron una nueva casa. Aunque necesita varias remodelaciones antes de mudarse con toda la familia, la China se muestra muy contenta.

Optaron por un espacio rodeado de naturaleza y aire puro, y fue en el barrio de Manzanares, a las afueras de Pilar, donde encontraron la casona vieja que la China Suárez tanto soñaba.

La propiedad cuenta con siete hectáreas, y tiene un valor aproximado de un millón de dólares. Sin embargo, deben realizar una importante inversión para completar las remodelaciones necesarias, antes de armar la mudanza e instalarse por completo. Muy contenta con la nueva adquisición, la China compartió algunas imágenes con sus seguidores de Instagram. Dejando ver algunos detalles de lo que sería su nueva casa, también despertó la duda e inquietud de sus fanáticos por conocer todos los ambientes.

En un comienzo China Suárez compartió postales de ella en un espacio abierto rodeada de césped y naturaleza, como así también una selfie con Benjamín Vicuña que horas más tarde decidió eliminar sin explicar los motivos.

En las últimas horas, la China Suárez se mostró en una casa desconocida para todos, en la que la vegetación cumplía un papel principal, y en donde las paredes que cubrían un enorme patio y jardín se posaban como lo imaginado para tratarse de una casona antigua.

A pesar de que no hay certezas de que este espacio sea su próximo hogar, los internautas no dejaron de remarcar que las vistas no eran iguales a las que "están acostumbrados”, y le cuestionaron en reiteradas oportunidades si estaba visitando la casa que compró junto a Benjamín.

Luego de viajar a Miami por compromisos laborales y para visitar a la familia de Sofia Sarkany, su amiga recientemente fallecida, la China Suárez compartió su felicidad de encontrar lo que definió como "la casa de sus sueños".

“¿Cómo es la casa de tus sueños, China?”, escribió en sus historias de Instagram junto a una impactante fotografía donde se puede observar la cúpula de una antigua casa llena de luz natural y cuyas paredes están cubiertas por enredaderas.

Enamorada de la naturaleza y el estilo rococó en la arquitectura, la China dejó ver una de las ideas que tiene en mente para el diseño que posiblemente aplique en la impresionante casa de campo de Pilar que en los próximos meses compartirá con su pareja, sus hijos y sus allegados.

