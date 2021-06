Mirá la impactante sesión de la China Suárez fotografiada por Benjamín Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña dejaron atrás los rumores de crisis, mostrándose más enamorados que nunca. En el día de hoy, la actriz compartió una sesión de fotos en donde se los puede ver a ambos súper enamorados. Además, supimos que él ofició de fotógrafo mientras ella posaba en el campo.

"Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen", escribió la China Suárez en su cuenta de Instagram. También dejó algunas imágenes de ella posando en el campo, y por último una foto junto a Benjamín Vicuña, que luego borró.

China Suárez y el actor, enamorados.

Una de las cosas que llamó la atención, fue la alegría que transmitió la imagen y el look de la actriz de 29 años. Dicho estilismo muestra la clara esencia de la China Suàrez: Camisa estilo victoriano con grandes mangas, pantalón tiro alto y botas. Además de anteojos negros estilo wayfarer y su pelo al natural.

También se puede resaltar una chaqueta roja estilo portafolio y una icónica riñonera de Louis Vuitton.

China Suárez y su característico gusto por la moda.

La China Suárez y Benjamín Vicuña compraron una casa de campo en Pilar

La China Suárez y Benjamín Vicuña decidieron establecerse lejos de la ciudad y, a pesar de que conviven en una exclusiva casa en provincia, subieron la apuesta con la compra de un nuevo inmueble.

La pareja habría comprado una enorme residencia en Pilar que tiene 7 hectáreas y su valor aproximado es de más de 1 millón de dólares, según informó la revista Gente.

Tal como contaron en la publicación, los actores aún no decidieron mudarse.