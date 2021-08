La China Suárez compartió llamativos mensajes tras la ruptura con Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesan una dura separación y, aunque aseguran que es buenos términos, la pareja deberá configurar su nueva rutina familiar.



Fue Benjamín quien a través de Instagram reveló la separación, que venía siendo un rumor a voces desde hace tiempo, aunque horas después de esta novedad, Marcelo Polino contó que había hablado con la actriz y que ella no sabía que el galán chileno iba a realizar esta confesión. “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró en el momento que él había hecho la publicación”, dijo el periodista en "Polino auténtico".

Por eso, en las últimas horas sorprendieron los mensajes que Suárez comenzó a compartir en Instagram. Se trata de unas placas en inglés de lo más elocuentes que podrían estar dirigidas al padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

“Lo que no te mata muta y vuelve a intentarlo”, reza en la primera imagen que compartió en Instagram stories.



Luego, en otra foto, se lee: “Cuando me conocés, pensás que soy callada. Cuando me hablás, deseas que fuera callada. Cuando me conocés, sentís miedo cuando estoy callada”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña se reencontrarán en España

Días atrás, Pía Shaw confirmó en LAM que la actriz de 29 años viajará a España para empezar con el rodaje de una película que será protagonizada por Álvaro Morte, "El Profesor" de La Casa de Papel.

La China Suárez se trasladará en septiembre junto a su mamá y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, por lo que Vicuña deberá viajar para estar cerca de los niños.

Según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, el actor chileno planea viajar a España para ver a sus hijos durante una semana, y luego regresar a la Argentina, cumplir con la cuarentena que exige el Gobierno para todos aquellos que viajan al exterior, y reencontrarse con Bautista, Beltrán y Benicio.

